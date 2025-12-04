Los Productos de León traen 'lucha de cucharones'

Con maridajes de queso azul de Valdeón y vinos Soletero; chocolate Maio, con miel de hadas del Bosque y pan Vallelongo, o de embutidos La Pradera y vinos Gordonzello, la Feria de Productos de León quiere volver a tentar en su XXXI edición al paladar de los leoneses, que podrán disfrutar también de cocina en vivo de albóndigas Omañesas, dulces de chocolate para Navidad, lentejas de Tierra de la Reina y chorizo de León y hasta de un ceviche de trucha y crema de limón con castañas en almíbar.

La feria abre sus puertas mañana 5 de diciembre y se prolonga durante cuatro jornadas en el palacio de Exposiciones. Es el «mejor escaparate de los Productos de León», según lo definió el diputado del ramo, Roberto Aller, quien destacó que acuden 104 empresas, ocho de ellas nuevas. El programa incluye varias novedades, como una Lucha de Cucharones, ¿hay quién cocine?, que enfrentará a cocineros no profesionales de diversas localidades con la idea de implicar a grandes y pequeños. La primera 'pelea' será mañana a las 18.30 horas y los otros tres días a las 13.00 horas.

La otra novedad que se estrena es Cocina con tu abuelo. La intención de la Diputación es apoyar a los productores de la provincia y ayudarles en el camino de la excelencia y la difusión de su calidad. «Es una apuesta sin fisuras de la institución provincial, porque entendemos que la colaboración es el único camino para colocar a los Productos de León donde se merecen», remarcó. El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, inaugurará la nueva cita a las 17.00 horas y un cuarto de hora después los visitantes ya pueden aprovechar la primera degustación, que será de productos de Sidras Carral.

A continuación habrá cocinas en vivo de los alumnos de FP del instituto Fernando de Castro de Sahagún y del restaurante Pablo y La mujer de Pepe. La jornada también trae las presentaciones y degustación de productos de la huerta de Fresno y de repostería Montesori y el taller inclusivo de Eva Millán. Una edición con nueve actos de cocina, dos mesas redondas, nueve degustaciones que incluyen la tercera queimada, cinco maridajes, siete talleres, el séptimo concurso de corte de jamón y dos talleres inclusivos, detalló Aller. De sábado a lunes las puertas se abren de 11.00 horas a 21.30 horas, con parón de 14.30 horas a 17.00.