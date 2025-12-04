Así es por dentro un juicio por acoso escolar basado en un caso real

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Facultad de Derecho de la Universidad de León ha acogido este jueves un juicio simulado sobre acoso escolar protagonizado por alumnado de 6º de Primaria del CEIP La Palomera de León, una iniciativa educativa que busca acercar el Derecho, la comunicación eficaz y la convivencia positiva mediante experiencias prácticas.

El juicio recreado se ha basado en una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante sobre un episodio de acoso prolongado entre menores, en el que un estudiante ejercía burlas reiteradas, agresiones físicas y humillaciones hacia otro compañero provocándole lesiones físicas y un trastorno de estrés postraumático.

El catedrático de Filosofía del Derecho de la ULE Antonio García Amado, ha destacado que el objetivo de esta actividad es que “los niños conozcan no solo el mundo del Derecho, sino también el mundo real de la práctica, de los juicios, que entiendan, que sepan lo que hacen los abogados, los fiscales, los jueces, etc” y para ello la Facultad de Derecho “se ha volcado para que vean qué es lo que aquí dentro y también capten qué importante es que haya normas, qué haya Derecho y qué los profesionales de lo jurídico desempeñen adecuadamente su función” .

El Salón de Grados se llenó con 75 niños y niñas, de los que en torno a 15 tuvieron protagonismo en la representación (los que ejercieron como abogados y fiscales, con la correspondiente toga) en la que, detalló García Amado, se abordó “un caso auténtico que sentenció la Audiencia Provincial de Alicante en 2019” y que terminó en condena para la persona que acosaba e indemnización por parte de los padres y del mismo colegio. En la simulación se ha realizado “una pequeña versión adaptada de ese caso auténtico para darle todo el realismo y toda la verosimilitud” y que ha servido también para “concienciar” de que el acoso no sale gratis.

Por su parte, la directora del CEIP La Palomera, Ana Caldera Rodríguez, agradeció el trabajo de organización por parte de la Facultad de Derecho, reconoció que los menores llegaban nerviosos al juicio y expuso el trabajo realizado en el centro por pate de la jefa de estudios, la coordinadora de Convivencia y “los tutores en las aulas para que esto salga un poco real de lo que es un juicio”, pero sin preparar las preguntas que iban a formular en la sesión, ha sido “espontáneo”, ya que solo conocían el tema que se iba a abordar.

La magistrada del TSJCyL y profesora de Derecho Penal de la ULE Isabel Durán Seco ejerció como jueza de la simulación, la jueza María Iglesias Bueno ejerció como magistrada y la secretaria general de la Universidad de León, Pilar Gutiérrez Santiago lo hizo como letrada de la administración de Justicia. Las partes, además, estuvieron apoyadas por profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho.

CÓMO SE PREPARÓ EL JUICIO

Para preparar el caso, los escolares trabajaron durante varias sesiones técnicas de argumentación y oratoria dirigidas por la profesora de Educación Física y coordinadora de Convivencia en el CEIP La Palomera Maite Morán del Valle a través de una Liga de Debate, en la que aprendieron a formular preguntas, defender tesis y exponer conclusiones. Además, en cada una de las tres clases se realizaron círculos de dialogo en los que alumnos y alumnas participaron de una conversación en un ambiente seguro y respetuoso con el objetivo de promover la convivencia, la empatía, la escucha y la expresión de emociones y opiniones.

Con el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León, Antonio García Amado, a través de una charla sobre anécdotas de su vida, reflexionaron sobre la justicia y la necesidad del derecho en la vida social. García Amado ha sido también el encargado de la elaboración de los guiones del juicio, siguiendo la estructura procesal: acusación, defensa, interrogatorios, testificales y alegatos finales.

CÍRCULOS RESTAURATIVOS

Además del enfoque jurídico, el proyecto incorporó el documento y la metodología de Círculos Restaurativos, una herramienta que permite comprender la justicia desde la reparación del daño y el diálogo estructurado. Estas dinámicas ayudaron al alumnado a reflexionar sobre el impacto del acoso, las emociones de las personas implicadas, la responsabilidad individual y colectiva y las alternativas a la violencia.

Este componente permitió que el juicio simulado no solo fuera una actividad dramatizada, sino un espacio de aprendizaje profundo sobre convivencia, empatía y resolución pacífica de conflictos.