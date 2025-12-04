Un nuevo atropello deja herida una octogenaria en San Andrés de Rabanedo

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha vuelto a recibir una llamada de alerta debido a un nuevo accidente durante la tarde de este jueves.

En concreto, el suceso ha ocurrido a las 18.32 horas, a la altura del número 183 de la avenida San Ignacio de Loyola, en San Andrés del Rabanedo. Un turismo ha arrollado a una mujer de unos 80 años.

La afectada recibió un fuerte golpe en la cabeza por lo que una ambulancia del Sacyl se desplazó al lugar de los hechos para atenderla.

La Policía Nacional también se ha personado en el lugar de los hechos para reestablecer el control de la situación.