Adiós al Feve en León: las fotos de su paso por la capital a lo largo del tiempo

Las fotos del ocaso de una estación que marcó a la provincia leonesa.
Estación de FEVE de León durante el estado de alarma a causa del coronavirus en 2020
Abandono del primer plan de integración del Feve en la capital en el año 2019
Obra de integración de la traza ferroviaria de Feve en la capital leonesa en 2017
Obras de integración de Feve en León paralizadas en 2016
Abandono de las obras de integración de Feve en León en 2015
Estación de Matallana en León en el año 2014
Estación de Matallana en León en el año 2014
Obras de la estación de León de Feve en el año 2013
Obras en la estación de Feve en León en el año 2012
Obras en el puente de los Maristas en León en el año 2012
Obras en la estación de Feve en León en el año 2011
Los trenes de Feve realizan la última salida con viajeros de la estación de Matallana en León en 2011
Inauguración del apeadero de la Asunción en León en el año 2008
Vista aérea de la estación de Matallana en el año 2007
Vía junto al apeadero de la Universidad en Mariano Andrés en el año 2006
Vía junto al apeadero de la Universidad en Mariano Andrés en el año 2006
Reapertura de la línea de Feve León-Bilbao, que se cerró en 1991, en 2003
Llegada del tren transcantábrico a la estación de Matallana en 2003
Huelga de trabajadores de Feve por un convenio firmado en 2003
Estación de Matallana en el año 2002
Un hombre consulta un papel en la estación de Matallana en el año 2002
Estación de Matallana en el año 2002
Interior de la estación de Matallana en el año 2002
Actuación del grupo Dada Jazz en la estación de Matallana durante las fiestas de San Juan y San Pedro en 2002
Estación de Feve en León en 2001
Estación de Feve en León en 2001
Estación de Feve en León en 2001
Estación de Feve en León en 2001
Estación de Feve en León en 2001
Terrenos en Mariano Andrés junto al apeadero de Feve en el año 2001
Terrenos en Mariano Andrés junto al apeadero de Feve en el año 2001
Concierto de jazz en la estación de Matallana en el año 2001
Estación de Feve en León en noviembre de 2000
Estación de Feve en León en noviembre de 2000
Terrenos junto a la estación de tren de vía estrecha de Matallana en 1999
Terrenos junto a la estación de tren de vía estrecha de Matallana en 1999
La estación de Feve en León durante los años 70
La estación de Feve en León durante los años 70
La estación de Feve en León durante los años 70
Vista aérea de la estación de Feve en León en marzo de 1934