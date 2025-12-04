Diario de León

Adiós al Feve en León: las fotos de su paso por la capital a lo largo del tiempo

El abandono institucional condena la integración en la capital

Paso del último tren por las vías en León capital en el año 2011.

Paso del último tren por las vías en León capital en el año 2011.E. TOCINO

Redacción
León

Las fotos del ocaso de una estación que marcó a la provincia leonesa.

Dejadez y abandono de la línea de Ancho Métrico en León.

Estado actual de la línea Feve en León capital

Estación de FEVE de León durante el estado de alarma a causa del coronavirus en 2020.

Estación de FEVE de León durante el estado de alarma a causa del coronavirus en 2020

Abandono del primer plan de integración del Feve en la capital en el año 2019.

Abandono del primer plan de integración del Feve en la capital en el año 2019

Obra de integración de la traza ferroviaria de Feve en la capital leonesa en 2017.

Obra de integración de la traza ferroviaria de Feve en la capital leonesa en 2017

Obras de integración de Feve en León paralizadas en 2016.

Obras de integración de Feve en León paralizadas en 2016

Abandono de las obras de integración de Feve en León en 2015.

Abandono de las obras de integración de Feve en León en 2015

Estación de Matallana en León en el año 2014.

Estación de Matallana en León en el año 2014

Estación de Matallana en León en el año 2014.

Estación de Matallana en León en el año 2014

Obras de la estación de León de Feve en el año 2013.

Obras de la estación de León de Feve en el año 2013

Obras en la estación de Feve en León en el año 2012.

Obras en la estación de Feve en León en el año 2012

Obras en el puente de los Maristas en León en el año 2012.

Obras en el puente de los Maristas en León en el año 2012

Obras en la estación de Feve en León en el año 2011.

Obras en la estación de Feve en León en el año 2011

Los trenes de Feve realizan la última salida con viajeros de la estación de Matallana en León.

Los trenes de Feve realizan la última salida con viajeros de la estación de Matallana en León en 2011

Inauguración del apeadero de la Asunción en León en el año 2010.

Inauguración del apeadero de la Asunción en León en el año 2008

Vista aérea de la estación de Matallana en el año 2007.

Vista aérea de la estación de Matallana en el año 2007

Vía junto al apeadero de la Universidad en Mariano Andrés en el año 2006.

Vía junto al apeadero de la Universidad en Mariano Andrés en el año 2006

Vía junto al apeadero de la Universidad en Mariano Andrés en el año 2006.

Vía junto al apeadero de la Universidad en Mariano Andrés en el año 2006

Reapertura de la línea de Feve León-Bilbao, que se cerró en 1991, en 2003.

Reapertura de la línea de Feve León-Bilbao, que se cerró en 1991, en 2003

Llegada del tren transcantábrico a la estación de Matallana en 2003.

Llegada del tren transcantábrico a la estación de Matallana en 2003

Huelga de trabajadores de Feve por un convenio firmado en 2003.

Huelga de trabajadores de Feve por un convenio firmado en 2003

Estación de Matallana en el año 2002.

Estación de Matallana en el año 2002

Estación de Matallana en el año 2002.

Un hombre consulta un papel en la estación de Matallana en el año 2002

Estación de Matallana en el año 2002.

Estación de Matallana en el año 2002

Interior de la estación de Matallana en el año 2002.

Interior de la estación de Matallana en el año 2002

Actuación del grupo Dada Jazz en la estación de Matallana durante las fiestas de San Juan y San Pedro en 2002.

Actuación del grupo Dada Jazz en la estación de Matallana durante las fiestas de San Juan y San Pedro en 2002

Estación de Feve en León en 2001.

Estación de Feve en León en 2001

Estación de Feve en León en 2001.

Estación de Feve en León en 2001

Estación de Feve en León en 2001.

Estación de Feve en León en 2001

Estación de Feve en León en 2001.

Estación de Feve en León en 2001

Estación de Feve en 2001.

Estación de Feve en León en 2001

Terrenos en Mariano Andrés junto al apeadero de Feve en el año 2000.

Terrenos en Mariano Andrés junto al apeadero de Feve en el año 2001

Terrenos en Mariano Andrés junto al apeadero de Feve en el año 2000.

Terrenos en Mariano Andrés junto al apeadero de Feve en el año 2001

Concierto de jazz en la estación de Matallana en el año 2000.

Concierto de jazz en la estación de Matallana en el año 2001

Estación de Feve en León en noviembre de 2000.

Estación de Feve en León en noviembre de 2000

Estación de Feve en León en noviembre de 2000.

Estación de Feve en León en noviembre de 2000

Terrenos junto a la estación de tren de vía estrecha de Matallana en 1999.

Terrenos junto a la estación de tren de vía estrecha de Matallana en 1999

Terrenos junto a la estación de tren de vía estrecha de Matallana en 1999.

Terrenos junto a la estación de tren de vía estrecha de Matallana en 1999

La estación de Feve en León durante los años 70.

La estación de Feve en León durante los años 70

La estación de Feve en León durante los años 70.

La estación de Feve en León durante los años 70

La estación de Feve en León durante los años 70.

La estación de Feve en León durante los años 70

Vista aérea de la estación de Feve en León en marzo de 1934.

Vista aérea de la estación de Feve en León en marzo de 1934

