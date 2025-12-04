Adiós al Feve en León: las fotos de su paso por la capital a lo largo del tiempo

Las fotos del ocaso de una estación que marcó a la provincia leonesa.

ÁNGELOPEZ Estado actual de la línea Feve en León capital

Dejadez y abandono de la línea de Ancho Métrico en León.ÁNGELOPEZ Estado actual de la línea Feve en León capital

Dejadez y abandono de la línea de Ancho Métrico en León.ÁNGELOPEZ Estado actual de la línea Feve en León capital

Dejadez y abandono de la línea de Ancho Métrico en León.ÁNGELOPEZ Estado actual de la línea Feve en León capital

Dejadez y abandono de la línea de Ancho Métrico en León.ÁNGELOPEZ Estado actual de la línea Feve en León capital

Dejadez y abandono de la línea de Ancho Métrico en León.ÁNGELOPEZ Estado actual de la línea Feve en León capital

Dejadez y abandono de la línea de Ancho Métrico en León.ÁNGELOPEZ Estado actual de la línea Feve en León capital

Dejadez y abandono de la línea de Ancho Métrico en León.ÁNGELOPEZ Estado actual de la línea Feve en León capital

Dejadez y abandono de la línea de Ancho Métrico en León.ÁNGELOPEZ Estado actual de la línea Feve en León capital

Dejadez y abandono de la línea de Ancho Métrico en León.ÁNGELOPEZ Estado actual de la línea Feve en León capital

Dejadez y abandono de la línea de Ancho Métrico en León.ÁNGELOPEZ Estado actual de la línea Feve en León capital

Dejadez y abandono de la línea de Ancho Métrico en León.ÁNGELOPEZ Estado actual de la línea Feve en León capital

Dejadez y abandono de la línea de Ancho Métrico en León.ÁNGELOPEZ Estado actual de la línea Feve en León capital

Dejadez y abandono de la línea de Ancho Métrico en León.ÁNGELOPEZ Estado actual de la línea Feve en León capital

J. CASARES Estación de FEVE de León durante el estado de alarma a causa del coronavirus en 2020

RAMIRO Abandono del primer plan de integración del Feve en la capital en el año 2019

RAMIRO Obra de integración de la traza ferroviaria de Feve en la capital leonesa en 2017

MARCIANO Obras de integración de Feve en León paralizadas en 2016

JESUS F. SALVADORES Abandono de las obras de integración de Feve en León en 2015

MARCIANO PÉREZ Estación de Matallana en León en el año 2014

MARCIANO PÉREZ Estación de Matallana en León en el año 2014

Jesus F.Salvadores Obras de la estación de León de Feve en el año 2013

RAMIRO Obras en la estación de Feve en León en el año 2012

JESUS F. SALVADORES Obras en el puente de los Maristas en León en el año 2012

NORBERTO Obras en la estación de Feve en León en el año 2011

Jesus F. Salvadores Los trenes de Feve realizan la última salida con viajeros de la estación de Matallana en León en 2011

NORBERTO Inauguración del apeadero de la Asunción en León en el año 2008

Vista aérea de la estación de Matallana en el año 2007.NORBERTO Vista aérea de la estación de Matallana en el año 2007

RAMIRO Vía junto al apeadero de la Universidad en Mariano Andrés en el año 2006

RAMIRO Vía junto al apeadero de la Universidad en Mariano Andrés en el año 2006

RAMIRO Reapertura de la línea de Feve León-Bilbao, que se cerró en 1991, en 2003

RAMIRO Llegada del tren transcantábrico a la estación de Matallana en 2003

RAMIRO Huelga de trabajadores de Feve por un convenio firmado en 2003

DANIEL Estación de Matallana en el año 2002

Estación de Matallana en el año 2002.DANIEL Un hombre consulta un papel en la estación de Matallana en el año 2002

DANIEL Estación de Matallana en el año 2002

DANIEL Interior de la estación de Matallana en el año 2002

NORBERTO Actuación del grupo Dada Jazz en la estación de Matallana durante las fiestas de San Juan y San Pedro en 2002

RAMIRO Estación de Feve en León en 2001

RAMIRO Estación de Feve en León en 2001

RAMIRO Estación de Feve en León en 2001

RAMIRO Estación de Feve en León en 2001

RAMIRO Estación de Feve en León en 2001

RAMIRO Terrenos en Mariano Andrés junto al apeadero de Feve en el año 2001

RAMIRO Terrenos en Mariano Andrés junto al apeadero de Feve en el año 2001

JESÚS F. SALVADORES Concierto de jazz en la estación de Matallana en el año 2001

JESUS F. SALVADORES Estación de Feve en León en noviembre de 2000

Jesus F. Salvadores Estación de Feve en León en noviembre de 2000

RAMIRO Terrenos junto a la estación de tren de vía estrecha de Matallana en 1999

Terrenos junto a la estación de tren de vía estrecha de Matallana en 1999.RAMIRO Terrenos junto a la estación de tren de vía estrecha de Matallana en 1999

La estación de Feve en León durante los años 70.DL La estación de Feve en León durante los años 70

CÉSAR La estación de Feve en León durante los años 70

CÉSAR La estación de Feve en León durante los años 70