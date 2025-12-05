Sariegos «expande» su nuevo presupuesto un 18% hasta 6,5M€

El Ayuntamiento de Sariegos lo ha vuelto a hacer. Por segunda vez en su historia ha roto la tradición de aprobar presupuestos cercanos a los 2,5 millones para multiplicarlos hasta los 6,5 millones que manejará en 2026 al disparar la inversión real en 2,2 M€ (un 34%) e incrementar las ayudas a la educación. Estas cuentas «expansivas», según las definió en el pleno el alcalde, Roberto Aller, crecen un 18% respecto a 2023, año en que inició su segundo mandato.

La otra fecha en que este Ayuntamiento del alfoz leonés disparó el presupuesto fue 2019 de la mano de tres obras emblemáticas, el Auditorio-Escuela de Música, la residencia de mayores y los parques en los cuatro pueblos.

Ahora, parte del salto inversor procede del ahorro energético al haber apostado por la energía verde, lo que permite aumentar un 59% la partida de servicios complementarios de educación. Pasa de los 232.000 euros de 2025 a 370.000 euros en 2026. Un alza de casi 140.000 euros que «se destina directamente al bolsillo de las familias y a la mejora de la conciliación», remarcó Aller.

Parte de la «culpa» de la buena salud de las arcas procede de la renovación del alumbrado público, que ha generado un ahorro estructural «masivo» de 130.000 euros al mermar la factura eléctrica de 350.000 € a 220.000, un dinero que se redirige a partidas sociales y obras.

Además, el Ayuntamiento realiza un «importante esfuerzo fiscal», según se expuso, para mantener limpias las calles asumiendo ese servicio para garantizar que ese coste no se traslade al recibo de los vecinos.

«El contrato global de la basura y la limpieza viaria asciende a 681.000 euros, pero hacemos un esfuerzo económico para que los vecinos solo paguen estrictamente por la recogida de residuos como marca la Ley», justificó.

En las inversiones de 2016 crece también la partida para Parques y Jardines (de 100.000 € a 181.500 €) y la de Infraestructuras Culturales (de 60.000 € a 160.000 €), mientras la Promoción cultural se consolida con 465.100 € para dinamizar los pueblos.

«El músculo inversor de estas cuentas se sustenta en la gestión global del suelo municipal para desbloquear desarrollos paralizados durante años, como el Sector 31 (Cueto del Moro), donde se ha formalizado ya la recepción provisional, o El Sector 1, donde adquirimos 78 parcelas para reactivarlo y otros operativos al 100% como el Sector 18». Esta reactivación del suelo público se traduce ahora en capacidad económica «real para ejecutar nuevas infraestructuras y devolver el valor del patrimonio a los vecinos en forma de mejores servicios». Las cuentas de 2026 reflejan «una gestión basada en la eficiencia y el gasto social. Con una deuda bancaria de cero euros», insistió.