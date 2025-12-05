Éxito de la campaña de la Fele para apoyar al comercio local, con 84 participantes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La campaña de apoyo al comercio local Aquí en León no solo vendemos, compartimos vida organizada por la Federación Leonesa de Empresarios, a través de sus asociaciones de comercio integradas en León Es Comercio y en colaboración con el Ayuntamiento de León, contó con la participación de 84 comercios de la ciudad de León para reforzar el vínculo entre la ciudadanía y el comercio de proximidad, poniendo en valor la dimensión humana, social y económica de los establecimientos locales. La campaña registró 14.879 visitas a la web www.leonescomercio.com, donde los usuarios pudieron visualizar el spot, leer el manifiesto completo, consultar el directorio de comercios participantes y adherirse a la iniciativa. El contenido audiovisual y la difusión en redes sociales alcanzaron más de 420.000 visualizaciones, demostrando el gran interés y la conexión con la sociedad. La campaña contó con 19 mupis repartidos por distintos puntos de la ciudad, reforzando el mensaje en el espacio público.

Desde la Federación Leonesa de Empresarios consideran «muy positivo» el balance de esta campaña para respaldar al comercio local que, incluía, un sorteo de 10 vales de 100 euros para consumir en los comercios adheridos con el fin de incentivar las compras en los establecimientos de proximidad. Tras la finalización de la campaña y la celebración del sorteo, la concejala de Comercio del Ayuntamiento de León, Camino Orejas y el presidente de León Es Comercio, Octavio Fernández, entregaron los cheques a los ganadores, lo que generará un retorno directo en la actividad de la ciudad. «El éxito demuestra que León cree en su comercio, en sus personas y en sus barrios. Consumir en los negocios de proximidad es apostar por la vida en la ciudad, por el empleo y un modelo económico más cercano», señaló Octavio Fernández.