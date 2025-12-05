La construcción celebra el relevo con la incorporación de jóvenes al sector

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En el último año, el número de jóvenes que se ha incorporado al sector de la construcción ha crecido más que en las dos últimas décadas, situándose en un 11,4% un dato que el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León y de la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción, Javier Vega, celebró como un «dato esperanzador», un camino iniciado, que debe continuar, dijo. «Hace falta resolver los retos de continuidad. El futuro sería sin ellos una quimera», apuntó.

Vega celebró este relevo durante la apertura de la jornada Tendencias en el sector: digitalización, IA y construcción industrializada que se desarrolla en León de la mano de la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo, Fundae, y en la que se refirió a la importancia de la formación para el avance del sector, tras recordar que la fundación ha tenido más de 110.000 alumnos en sus diversas propuestas y ha completado el ciclo BIM (Building Information Modelling—Modelado de la información de la construcción) con más de 1.700, además de incidir en que «el ritmo al que arraigan las novedades tecnológicas hace vital el esfuerzo de estar continuamente actualizados».

El director gerente de Fundae, Antonio de Luis Acevedo, comentó que el momento actual discurre entre una revolución demográfica, el cambio de modelo productivo hacia uno más verde y sostenible y el reto digital y en el que «la mayor industria del planeta son los ataques cibernéticos», informa Ical. Las nuevas tecnologías, dijo, tienen una repercusión en las pymes, en los trabajadores y «hay que acometer esta revolución con formación. Es la única salida que tenemos». Según señaló, «se está viendo claramente que no hay una desaparición física de puestos de trabajo, lo que hay es una reconversión y un aumento de valor en las tareas que todos realizamos».

«Si antes generábamos unos productos, ahora lo hacemos con mayor calidad y mayor velocidad, pero siempre teniendo en cuenta —y esto a la gente joven hay que decírselo— que hay que tener un 'expertise' —experiencia, pericia-. La inteligencia artificial no nos va a dar el 'expertise' profesional que todos poseemos; va a potenciar lo que nosotros tengamos. Y puede ser una trampa para las generaciones jóvenes el decir, no, yo con la inteligencia individual no tengo que formarme», recalcó.

El alcalde de León, José Antonio Diez, aludió a la relevancia de las cuestiones que protagonizan la cita y afirmó que «la construcción es clave y esencial en la economía de la ciudad», como cuarto empleador con casi 7.000 cotizantes entre la capital y el alfoz y señaló que el Ayuntamiento impulsa en la actualidad «muchísimas iniciativas que afectan directamente al sector, con la actuación en distintas obras o de distintos ámbitos, especialmente con el objetivo de tener una ciudad más sostenible y accesible"·