El intercambiador de autobuses de Eras se prepara para ejercer como tal

A la espera de los resultados de la «asistencia técnica para definir el modelo técnico, jurídico y financiero del futuro servicio de transporte público urbano», adjudicado por el Ayuntamiento de León hace un año a la consultora externa Iplan Movilidad con una factura de 162.624 euros, el nuevo intercambiador de autobuses de Eras de Renueva ultima su equipamiento. No se sabe por ahora ni qué líneas de los buses rojos, ni cuáles de los azules interurbanos pararán ahí, ni siquiera cuándo se estrenará el modelo de coordinación que implica al consistorio de la capital leonesa con la Junta, responsable de la gestión de los servicios que enlazan con el alfoz. Pero, para el momento en el que se concrete el funcionamiento del servicio, la nueva infraestructura ya cuenta con las condiciones que permitan cumplir con la función que se publicitó en su origen.

La bautizada como pérgola bioclimática, en la que se invirtieron 1,8 millones, suma ya los paneles solares que permitirán transformar la energía para abastecer los puntos de recarga de vehículos que hay habilitados en el aparcamiento anejo. A los nuevos elementos colocados en la cubierta se añaden además las marquesinas del servicio Buscyl de la Junta, que permitirán convertir a este punto en el punto neurálgico de la llegada de las 37 líneas, dependientes de la administración autonómica, que comunican a la capital leonesa con el área metropolitana. La idea original, que debe matizarse ahora en los estudios encargados, pasa por trasladar a este enclave la carga de buses que ahora atasca la plaza de Santo Domingo.