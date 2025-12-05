UPL llevará al pleno del Ayuntamiento la fallida integración de Feve en León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés lamentó hoy el inicio del proyecto para enterrar las vías de la integración de FEVE en León, mostró su “profunda decepción” y culpó de ello a PSOE y PP.

El vicesecretario general de UPL, Luis Mariano Santos, reafirmó “el poco compromiso” del PSOE con la provincia de León y, en especial, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible encabezado por Óscar Puente. “Ninguna sorpresa tras siete años de gobierno del PP y otros siete del PSOE, que terminan por acabar con la esperanza del ferrocarril de vía estrecha en la provincia”, sentenció.

Les acusa de “imponer” sus ideas, con la llegada de un autobús eléctrico "que no va a solucionar el problema generado y que da un portazo y finiquita cualquier esperanza de que esta línea sea lo que tiene que ser, un servicio público rentable socialmente que ahora no lo es”. Por eso Santos cree que el próximo mes de marzo “es un buen momento para enviarles un mensaje” a ambos partidos.

"Las urnas son un buen medio para mostrar la voluntad de todas las personas que cree que el ferrocarril es una cosa que tenemos que mantener y debemos de potenciar porque vertebra, sobre todo, a la Montaña Oriental y la Montaña Central Leonesa. Y también para castigar a quienes son los verdaderos responsables de todo lo que ha pasado a partes iguales: PSOE y PP”, concluyó.

Moción de censura

UPL en el Ayuntamiento de León ha registrado esta mañana para su debate en el próximo Pleno, una moción para exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que proceda a la compra inmediata de los trenes necesarios para completar la integración de FEVE hasta la estación de Matallana, después de que Adif haya confirmado que trabaja en una solución provisional basada en autobuses eléctricos entre La Asunción y Padre Isla.

El portavoz de UPL en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, recuerda que el Pleno ya aprobó por unanimidad en abril y en octubre de 2024 la defensa de una integración ferroviaria real, pero “la falta de compromiso del Ministerio y el intento de imponer un bus eléctrico como alternativa revela la intención de dejar a León, una vez más, con una solución provisional que terminará siendo definitiva”.

UPL denuncia que "el Gobierno ha pasado de prometer la llegada del tren al centro de la ciudad a plantear un simple autobús eléctrico, pese a que la normativa que permitía el acceso ferroviario ya estaba resuelta, hay que mencionar también los más de 200 millones que se invertirán en la estación de Adif de Valladolid, un agravio más". “A los leoneses no nos da igual que el vehículo tenga ruedas de caucho o de hierro, como ha afirmado Cendón en declaraciones. Un trasbordo innecesario es perder tiempo y calidad de servicio y condena la línea al abandono”, señala Sendino.

Critican también los leonesistas las contradicciones del PSOE y sus representantes, señalando que primero se afirmó que el problema era reglamentario y ahora se justifica la falta de trenes pese a que existió un contrato para adquirirlos, revocado posteriormente, con el añadido que al alcalde de León le pareció buena la solución de los autobuses eléctricos.

Recoge la moción la importancia de la línea de FEVE, fundamental para la Montaña Oriental leonesa, una de las zonas más golpeadas por la despoblación. Sin un acceso directo al centro de León el número de usuarios seguirá cayendo, perjudicando también a los viajeros del área metropolitana.

Desde el 2011 la integración de FEVE ha sido una “sucesión de errores, desidia y abandono” por parte de Adif, que mantiene un servicio con fallos, retrasos y falta de maquinistas, mientras tanto el Gobierno invierte más de 200 millones en una nueva estación de Adif en Valladolid, o anuncia inversiones millonarias en otras ciudades, olvidando sistemáticamente a León.

Por todo ello reclaman a través de la moción los leonesistas exigir al alcalde que requiera al Ministerio la compra y licitación inmediata de vehículos ferroviarios para lograr la integración real de FEVE hasta Matallana. Que se traslade al Ministerio que la integración de FEVE con autobuses eléctricos no es la solución sino los vehículos ferroviarios, y que los leoneses no admitimos en modo alguno la solución propuesta de los autobuses eléctricos. E instar a la Junta de Castilla y León a posicionarse de forma clara y pública en defensa de esta misma solución, porque León no aceptará más agravios comparativos ni soluciones “provisionales” que perpetúan el abandono. “Es hora de una respuesta firme y unánime que defienda los intereses de los leoneses”, concluye Sendino.