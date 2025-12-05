Toma de posesión del nuevo director de Química y Física Aplicadas de la ULE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El profesor titular de Química Física de la ULE Roberto López González ha tomado posesión, en la Sala de Juntas del Edificio del Rectorado, como nuevo director del departamento de Química y Física Aplicadas de la Universidad de León.

Tras firmar su cargo agradeció de “manera muy especial” a sus antecesores y aseguró que su intención no era “empezar de cero, sino recoger el testigo y abrir, entre todos, una nueva etapa de mejora y adaptación a los retos que tenemos por delante”. En un contexto de cambio de metodologías docentes, inteligencia artificial y tecnologías digitales, se plantea diseñar el futuro del departamento “fruto del diálogo, del consenso razonable y del compromiso de todos”, profesores, PTGAS y estudiantado.

Por su parte, la rectora de la ULE, Nuria González, agradeció el compromiso de Roberto López González y destacó su intención de buscar “siempre el consenso, el diálogo y la escucha activa, que es lo que desde el equipo de gobierno también promovemos con nuestra gestión” porque ahí “está la clave de todo, gestionar bien las personas, escuchar, intentar promover soluciones que generen la mayor unión posible” porque eso hará que la Universidad de León “vaya mejor”.

Un departamento presente en siete facultades

El departamento de Química y Física Aplicadas es, según lo calificó López González, “una unidad compleja” y “enormemente valiosa” para la Universidad porque integra cuatro áreas de conocimiento e imparte docencia en grados y másteres de siete facultades y escuelas del campus de Vegazana y Ponferrada. “Cada curso miles de estudiantes pasan por nuestras aulas y laboratorios, para muchos de ellos, nuestras asignaturas son su primer contacto real con la ciencia universitaria y esa responsabilidad no es menor”.