Abre la pista de hielo de León hasta el 1 de febrero

La pista de hielo de León ya está abierta. Esta mañana el concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, ha inaugurado la pista ice4city de León que permanecerá en el aparcamiento del centro comercial Espacio León hasta el 1 de febrero. Ha estado acompañado en la presentación de Frank González, presidente de la RFEDH; Mª Jesús Rodríguez, gerente del CC Espacio León; y David Iriondo, presidente de la FDICYL.

Esta instalación, que este año más grande que anteriores ediciones y llega hasta los 45 x 15 metros, permanecerá abierta al pública hasta el 1 de febrero. Además de sesiones de ocio abiertas al público y para escolares, ofrecerá un completo programa de actividades que incluye campeonatos, sesiones formativas y exhibiciones.

Durante el fin de semana, también se celebrarán dos eventos inaugurales sobre el hielo leonés: el Campeonato de Castilla y León y la Copa de España Open de Curling. La Copa de España marca la primera edición de este evento, que contará con la presencia de ocho equipos mixtos, dos de ellos sobre silla de ruedas (incluyendo el combinado nacional).

Vicente Canuria ha asegurado que ice4city es una opción perfecta para disfrutar de los deportes de invierno como el patinaje sobre hielo, el hockey y el curling del más alto nivel, pero también para practicar el patinaje sobre hielo con sesiones libres y también otras destinadas a que los escolares de la ciudad puedan disfrutar también de esta instalación.

Desde la organización estiman llegar a los 10.000 asistentes y 1.200 escolares durante la temporada. “Esto viene a demostrar lo que siempre reiteramos, que la ciudad de León es una ciudad volcada con el deporte y con el fomento de la práctica deportiva como pilar fundamental para construir una vida saludable”, ha asegurado el concejal.

Horario

Lunes 8 de diciembre: De 11:00 h. a 15:00 h. y de 16:00 h. a 21:00 h.

Del 9 al 19 de diciembre: De L – V de 18:00 h. a 21:00 h. S, D y festivos de 11:00 h. a 15:00 h. y de 18:00 h. a 22:00 h.

Sábado 20 de diciembre: Exhibición Patinaje de 11:00 a 12:15 h. Sesiones de 12:30 h. a 15:00 h. y de 16:00 h. a 22:00 h.

Del 21 de diciembre al 7 de enero: De L a V de 11:00 h. a 15:00 h. y 16:00 h, a 22:00 h. S, D y festivos de 11:00 h. a 15:00 h. y de 16:00 h. a 22:00 h.

24 y 31 de diciembre: De 11:00 h. a 20:00 h.

25 de diciembre y 1 de enero: De 17:00 h. a 22:00 h.

6 de enero: De 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 22:00 h.

Del 8 de enero al 1 de febrero: De L a V de 18:00 h. a 21:00 h.

S, D y festivos de 11:00 h. a 15:00h y de 16:00 h. a 22:00 h.

Sábado 10 y domingo 11 de diciembre: Torneo Hockey Hielo U13.

Sesiones de 19:00 h. a 22:00 h.