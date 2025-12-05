Las instituciones leonesas conmemoran el 47º aniversario de la Constitución Española

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Subdelegación del Gobierno en León, la delegación territorial de la Junta de Castilla y León, la Diputación provincial y el Ayuntamiento de León han celebrado esta mañana el acto institucional con motivo del 47º aniversario de la Constitución Española en el Parador de San Marcos, un espacio emblemático de la ciudad que ha acogido a representantes de las principales instituciones leonesas.

El acto ha reunido a autoridades civiles y militares, responsables públicos y representantes sociales para rendir homenaje a los valores y principios de la Carta Magna de 1978.

“Nada nos fue regalado: la democracia nació de la voluntad de la ciudadanía”

Durante su intervención, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, destacó que la Constitución “ha garantizado el periodo más prolongado de estabilidad, convivencia y ampliación de derechos de nuestra historia democrática”. Recordó que la Carta Magna fue “fruto de un gran pacto de convivencia, construido desde el diálogo y ratificado por una abrumadora mayoría del pueblo español el 6 de diciembre de 1978”.

El subdelegado subrayó que “nada nos fue regalado; la democracia española no fue otorgada, sino conquistada mediante la decisión firme y mayoritaria de la ciudadanía”. Asimismo, reivindicó que la Constitución continúa siendo “el marco común que nos permite convivir distintas sensibilidades políticas y sociales en un proyecto compartido”.

Una Constitución viva que permite seguir avanzando

Alaiz señaló también que la Constitución es “un texto vivo, plenamente vigente, que puede perfeccionarse mediante amplios consensos para seguir reforzando los derechos y libertades, especialmente de quienes más lo necesitan, para que nadie quede atrás”. En este sentido, subrayó la importancia de mantener el espíritu de acuerdo y entendimiento que hizo posible el texto de 1978.

El subdelegado reafirmó el compromiso institucional con los valores constitucionales y con la defensa de la libertad, la igualdad y la cohesión territorial: “La Constitución ha construido el país que hoy somos y sigue siendo la mejor garantía de futuro para una España plural, democrática y cohesionada”.

Lecturas institucionales y música para celebrar la Carta Magna

El acto incluyó la lectura de varios artículos de la Constitución por parte del subdelegado del Gobierno, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, el presidente de la Diputación y el alcalde de León, destacando los principios fundamentales del sistema democrático, la organización territorial del Estado y la igualdad entre los ciudadanos.

La ceremonia estuvo acompañada por dos interpretaciones musicales a cargo del cuarteto de clarinetes de la Academia Básica del Aire y del Espacio, así como por una conferencia del historiador Francisco Manuel Balado Insunza, dedicada al papel de los ponentes leoneses en la elaboración de la Constitución de 1978.

El acto concluyó con la interpretación del Himno de España y un agradecimiento a todas las instituciones y ciudadanos presentes.