El Hospital de León sumará una RM y abrirá una unidad de reproducción asistida en 2026

A las puertas de una huelga médica de cuatro días, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, «sacó pecho» ayer de los 59,5 millones que se han invertido en los últimos años en tecnología para modernizar las máquinas del Hospital de León y el Bierzo y los centros de salud de la provincia. Anunció que este 2026 se abrirá una unidad de Reproducción Humana Asistida y, por fin, se instalará en el complejo asistencial leonés la resonancia magnética prometida de tres teslas en sustitución de una inferior en rapidez y menos precisa de 1,5 teslas.

Unas instalaciones hospitalarias «que han tenido un buen recambio», indicó, hasta el punto de ser las «que más evolución tecnológica han tenido», tras movilizar casi 28 millones de inversión.

La bondad del nuevo aparato es que puede realizar estudios del interior del cuerpo con menor radiación y «ver» más y con más claridad.

El consejero se desplazó a León para visitar las inversiones en obras (22 millones) y en tecnología (37 millones) y recorrió junto al gerente hospitalario de León, Alfonso Rodríguez-Hevia, el área de Radiodiagnóstico donde ya se había realizado el relevo de otra vieja resonancia.

También constató el funcionamiento del TAC multicorte helicoidal de 1,2 millones, la angiografía vascular (1 millón) intervencionista, y la zona de Medicina Nuclear, que logró hace dos años y tras 19 años de lucha, un PET-TAC de 5 millones que evita decenas de desplazamientos de pacientes a Salamanca y Burgos. El mismo servicio ha incorporado también un equipo SPECT-CT por 752.497 euros y se verá beneficiado en sus capacidades con las actuaciones realizadas en Radiofarmacia por 518.700 euros.

Vázquez visitó además el entorno de los aceleradores. El Hospital leonés dispone de tres, dos de ellos nuevos. Uno gracias a la donación de Amancio Ortega de 2,5 millones y otro con inversión de la Junta, de 3,5.

En su recorrido, accedió al secuenciador masivo para investigar enfermedades raras, vio el exoesqueleto pediátrico para la rehabilitación de pacientes con enfermedades neuromusculares y se acercó al entorno de las Salas Blancas, que están a punto de inaugurarse tras 1,4 millones. Disponen de cuatro cabinas donde se trabajará en la preparación de medicamentos en condiciones asépticas de quirófano.

Como ya se había anunciado, la licitación de las obras para ampliar Reanimación, que permitirá doblar posteriormente las camas de UCI, está a punto de licitarse en 6,5 millones. «Será a finales de año o en las primeras semanas del que viene», precisó. Estas mejoras también han llegado a Atención Primaria, donde se destinaron 1.329.448 euros a la modernización del equipamiento de los centros de salud y consultorios del Área de León.

"Si la ministra fuera sensata, retiraría el Estatuto"

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, también tuvo palabras para el Estatuto Marco. Opina que la ministra Mónica García «ha conseguido algo imposible, que todos los sindicatos de profesionales lo rechacen» y vayan a hacer distintas movilizaciones. Cree que si «fuera sensata, debería retirarlo y empezar de cero porque concita la negativa de todos», pero considera que la responsable nacional de Sanidad ha demostrado que no sabe «hacer nada, solo humo y propaganda».