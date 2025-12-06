La Junta adjudica a una empresa riojana el pabellón de Eras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Educación ha adjudicado a una empresa riojana, con sedes en varias ciudades, la construcción del polideportivo de Eras de Renueva por poco más de 5,1 millones de euros. El proyecto inicial, que contemplaba también un centro cívico para el barrio, uno de los más populosos de la capital leonesa, pero finalmente se quedará en un espacio deportivo para atender la gran demanda de los dos centros educativos a los que dará servicio: el instituto Eras de Renueva y el colegio Camino del Norte, ya que ambos carecen de gimnasio en unas condiciones óptimas para la práctica de determinadas actividades deportivas y los existentes no son capaces de cubrir la demanda de las clases de Educación Física.

Tras la adjudicación, la empresa tiene ahora un plazo de quince meses para construir este centro comprometido hace seis años para impulsar la vida social del joven barrio de la capital leonesa y dar servicio al colegio y al instituto. El pabellón deportivo se construirá, precisamente, en una parcela situada entre las calles Comandante Cortizo y Vega de Infanzones. Cuenta con 4.460 metros cuadrados y linda con el edificio del instituto, pero también está muy próxima al colegio, de la que estará separado por una calle peatonal. La pista del pabellón, de 50 por 30 metros, será apta para la práctica del máximo número de deportes y contará con grada y espacios auxiliares, como vestuarios, aseos, guardarropa o una sala de enfermería. El Ayuntamiento aprobó la licencia de obras para la construcción de la infraestructura deportiva a principios del mes de octubre, ya con la única opción del centro deportivo para el colegio y el instituto, dejando atrás el centro cívico para atender la demanda de un barrio con más de cinco mil vecinos.