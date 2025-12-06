La plataforma de Feve se revuelve con el bus eléctrico: "Los leoneses asistimos a otra humillación"

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

«Los leoneses asistimos a un capítulo más de humillación orquestada desde Madrid para enterrar para siempre el tren tram». Es la primera valoración de la plataforma en defensa de Feve ante la determinación del Gobierno con la liquidación de la conexión a la estación de Matallana. «Los leoneses no nos resignaremos esta vez, no giraremos la cabeza a otro lado, con indiferencia; no lo haremos», expone la confederación de usuarios en redes sociales como primera respuesta a la decisión de la gestión socialista. «Emplearemos todas las vías jurídicas para parar este sin sentido», alegan ante el anuncio del Gobierno de tapar las vías. «Desde este momento, León está en lucha completa en todos los aspectos». La reacción de la plataforma contrasta con la postura tibia de algunos alcaldes afectados por esta involución que aleja la conexión de una docena de municipios de León de la capital leonesa; máxime, después de conocer algunas versiones con la condescendencia de los ediles ante el secretario de Estado que envió el ministro en noviembre a certificar la defunción del regreso del tren a Matallana. La UPL trató de alejarse de esa tibieza con críticas a la gestión del PSOE y PP con Feve. Luis Mariano Santos, vicesecretario y alcalde afectado, además de procurador, mostró su «profunda decepción» y culpó de ello a las siglas del bipartidismo. «Ninguna sorpresa tras siete años de gobierno del PP y otros siete del PSOE, que terminan por acabar con la esperanza del ferrocarril de vía estrecha en la provincia», sentenció. Les acusa de «imponer» sus ideas, con la llegada de un autobús eléctrico «que no va a solucionar el problema generado y que da un portazo y finiquita cualquier esperanza de que esta línea sea lo que tiene que ser, un servicio público rentable socialmente que ahora no lo es». Santos cree que el próximo mes de marzo «es un buen momento para enviarles un mensaje» a ambos partidos. «Las urnas son un buen medio para mostrar la voluntad de todas las personas que cree que el ferrocarril es una cosa que tenemos que mantener. Y también para castigar a quienes son los verdaderos responsables de todo lo que ha pasado a partes iguales: PSOE y PP», concluyó, sin referencias a las medidas de presión que puede adoptar la UPL para presionar al PSOE, o si esta decisión puede afectar a su pacto de Gobierno en la Diputación. Al ministro de Valladolid también le dedicó críticas el alcalde de León, y al hilo de Feve, argumentó que «se acuerde de León para temas y asuntos positivos y no tanto para continuar plenamente con afrenta y de desprecio hacia los leoneses».