Herido el conductor de un patinete eléctrico tras colisionar con un turismo en León
En la avenida República Argentina
Un hombre de unos 40 años resultó hoy herido después de que el patinete en el que se desplazaba colisionase con un turismo a la altura del número 38 de la avenida República Argentina de la capital leonesa.
El suceso ocurrió a las 14.07 horas y el Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso del accidente a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió asistencia al lugar.