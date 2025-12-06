Herido el conductor de un patinete eléctrico tras colisionar con un turismo en León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un hombre de unos 40 años resultó hoy herido después de que el patinete en el que se desplazaba colisionase con un turismo a la altura del número 38 de la avenida República Argentina de la capital leonesa.

El suceso ocurrió a las 14.07 horas y el Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso del accidente a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió asistencia al lugar.