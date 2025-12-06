Sariegos se apunta a la «deuda cero» en unas cuentas con 2,67 M€ para bienes y servicios

El Ayuntamiento de Sariegos 'saca pecho' en sus nuevos presupuestos, que reflejan que «el trabajo realizado en los últimos años ha conseguido que el municipio tenga una 'deuda cero'», remarca el alcalde, Roberto Aller. De hecho, los gastos financieros suponen un 0,03% (1.800 euros) y eso permitió esta semana aprobar unas cuentas récord de 6,5 millones con un aumento del 18% respecto a las cifras que manejaban al inicio de la legislatura.

Los gastos de personal generan un desembolso de 997.000 euros frente a los gastos corrientes en bienes y servicios, que engullen el 41,1% (2,67 millones). En las cuentas hay un lugar destacado para la inversión real, que se incrementa un 34% hasta situarse en los 2,2 millones de euros.

Pero también destaca el incremento del gasto social, especialmente con unas ayudas a la educación que crecen un 59% gracias al ahorro energético de 130.000 euros. Aller señala la importancia de que «uno de cada tres euros que maneja el Ayuntamiento de Sariegos irá destinado a la inversión» y el esfuerzo en no repercutir la limpieza de calles a los vecinos, que solo pagan la recogida. Entre las partidas que crecen de manera significativa para 2026 destacan parques y jardines (181.500 €), infraestructuras culturales (160.000 €) o la promoción cultural, a la que se destinarán 465.100 € que servirán para dinamizar los pueblos.

Gran parte del potencial inversor se explica «por la gestión global del suelo municipal al desbloquear desarrollos paralizados durante años». El regidor asegura que detrás de esos números «hay un trabajo importante de todo el equipo de gobierno. Hemos tocado en muchas puertas y trabajado para conseguir todas las ayudas posibles para que Sariegos siga siendo un municipio pujante al que tratamos de aportar una gestión basada en la eficiencia y el gasto social».