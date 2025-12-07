HM impulsa en las Teresianas su propio centro universitario con 4 grados de salud

El grupo hospitalario HM, que integra los centros asistenciales de San Francisco y Regla, impulsa uno de los proyectos más ambiciosos en León de los últimos años: la puesta en marcha de su propio centro universitario.

Y no plantean un campus pequeño, sino de cuatro grados vinculados a ciencias de la salud, ya que la idea con la que trabajan es rehabilitar la antigua residencia de las Teresianas para impartir Odontología, Psicología, Fisioterapia y Enfermería.

En conjunto estiman abrir las puertas para más de 600 alumnos, con 65 en el primer curso de Enfermería, 50 en Fisio y 40 en las otras dos ramas, según señalaron fuentes del grupo.

El edificio elegido para ese desembarco se sitúa en el corazón de la ciudad, a un paso de la Catedral y de HM Regla, y su reforma, valorada en 5 millones, según los implicados, se enmarca dentro de los planes de la Junta y del Ayuntamiento para recuperar inmuebles emblemáticos en el casco histórico.

Tras meses de trabajo y de conversaciones con las administraciones local, autonómica, la Cámara de Comercio y las plataformas empresariales, las nuevas instalaciones universitarias funcionarán en 2027 si los planes continúan con buenos vientos. Y lo harán en colaboración con la Universidad Camilo José Cela (UCJC), que acumula 25 años de experiencia y dispone de 13.000 estudiantes de grados, máster y FP en modalidad presencial y a distancia.

El presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, reconoció esta semana en la ciudad el interés del grupo en impulsar su propia instalación educativa universitaria. «Creemos en el uso de la formación y la investigación como palancas para atraer talento, y después del éxito del centro de FP que abrimos, que ya lleva su segunda promoción, estamos detrás de Odontología, Fisioterapia, Enfermería y Psicología con una instalación propia vinculada a la Camilo José Cela», indicó.

El centro de Formación Profesional al que aludió fue el primero de HM fuera de Madrid y pionero en su modalidad en CyL, con 240 plazas para cuatro ciclos biosanitarios (grado medio de auxiliar de enfermería y superiores de higiene y salud bucodental, laboratorio médico o imagen para el diagnóstico y medicina nuclear). Se puso en marcha en 2022 en el edificio de la Escuela de Trabajo Social de Cardenal Landázuri.

Así que el campus constituye un paso más de HM en su estrategia de participar en el clúster biosanitario leonés, que da empleo a 3.000 personas. Encaja en ese contexto, ya que garantiza la provisión de profesionales sanitarios cualificados que son necesarios no solo para la sanidad, sino para el propio sector biotecnológico y el ámbito de la I+D+i.

Es más, aspiran a ‘enganchar’ a estudiantes de otros países como Francia, donde la formación en Odontología es fundamentalmente pública y existen pocas plazas privadas.

Abarca reconoció a este periódico que «el proyecto está avanzado», que le ilusiona y que «no» piensan ahora en introducir Medicina. Por su parte, el director territorial Noroeste de HM, el leonés Ricardo Aller, admitió al hacer balance que «el esfuerzo en excelencia operativa y continuar con la expansión educativa marcarán el 2026». La reputación y el compromiso social del grupo hospitalario son otras metas.

Con 300 empleos

Las instalaciones universitarias generarán empleo para «unos 300 profesores y personal de apoyo», señalan fuentes de HM. Esta iniciativa representa un impulso significativo para la economía y el tejido educativo de León.

Además de atraer a estudiantes de España y el extranjero, la especialización en grados de alta demanda sanitaria promete un impacto directo en la cobertura de personal cualificado para el sector. El proyecto recupera un edificio cerrado y sitúa a León en el mapa de las universidades privadas que apuestan por la formación sanitaria.

A tener en cuenta

Cantera de profesionales. La llegada de este campus refuerza la apuesta de HM Hospitales por León, un compromiso que ya se materializó con la apertura de un centro de Formación Profesional especializado en el área sanitaria en 2022. Esa experiencia previa, que ya ofrece ciclos de grado medio y superior de FP, sienta las bases para esta nueva incursión en la educación universitaria para crear una cantera de profesionales que podrá completar su formación desde la FP hasta el grado universitario dentro de la propia red HM.

Teoría y práctica. La antigua residencia Teresiana se convertirá en el campus teórico, mientras que HM San Francisco y HM Regla actuarán como centro de prácticas y hospitales universitarios asociados.

Reforzar el polo biosanitario. León dispone de una larga tradición farmacéutica y biotecnológica que da 3.000 empleos y posee proyectos en marcha como la ampliación de Mabxience, que produce medicamentos biosimilares; Vivunt Pharma, dedicada a oncoestériles de alta potencia; o Curia, que sigue rearmándose.

En 2027. Si no surgen contratiempos, el centro abrirá sus puertas en 2027, en colaboración con la Universidad Camilo José Cela.