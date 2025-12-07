Ya lo dijo Zapatero: "El cierre de Feve no afecta a la economía de León"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Era diciembre, como ahora, pero 34 años antes. La primera vez que el Gobierno mandó a Feve a la lona. La operación también contó con el apoyo de políticos locales. Cosas que permanecen en León con el tiempo. Entre la vista pública, se elevó la voz de uno que destacó como nadie como abogado defensor de la estrategia del baile que más le gustaba a Borrell, del felipismo tardío: Zapatero. Ardía la montaña, y parte del proletariado ferroviario que le quedaba a la ciudad, y el jefe del socialismo en la provincia leonesa y diputado, inmortalizó opiniones en la hemeroteca: «El cierre de Feve no afecta a la economía de León». No había pasado ni un mes desde que el Gobierno del PSOE había trancado la vía estrecha y ya se vestía el muerto casi antes de enterrarlo. «No hay que hacer un drama económico del problema de Feve porque no lo es para la provincia de León», analizó el político que doce años después se iba a fundir con ZP para llegar a La Moncloa. El alarde tiene analogías en el recital de declaraciones con las que la política le ha puesto letra a la música fúnebre que en las últimas semanas, los últimos meses, mueve el presagio de lo que le espera a Feve, lejos de la estación de Matallana. Rodríguez Zapatero aligeró el comentario con razonamientos sobre la existencia de empresas que no se habían interesado por conocer si en León existen comunicaciones férreas de vía estrecha. Y más: que dada la «nula rentabilidad económica» en relación con la recaudación por billete, es un elemento que se observa en las administraciones públicas y no sólo en las empresas privadas. Esto lo argumentó un socialista un 30 de enero de 1992; aunque entre la facción de leoneses que quieren que regrese el tren a la estación de Matallana habrán encontrado coincidencias de forma y fondo con las referencias actuales al coste de los trenes y el territorio despoblado. En otro momento del repertorio del entonces joven y aún prometedor político socialista, Zapatero llegó a meter en danza la carretera de Boñar a Sabero , que necesitaría 1.500 millones de pesetas, después de apuntar dos soluciones al cierre de la vía: a) inversión de todas las instituciones «muy fuerte» para renovar carreteras en la zona y b), potenciar la línea como cercanías y reabrir el tramo a Cistierna. La última vez que el Gobierno noqueó a Feve con un directo, aún se vendía León a peso entre toneladas de carbón y se disimulaban mejor las palabras que luego se hacían cisco.