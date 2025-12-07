Se busca el mejor escaparate navideño de León (y hay recompensa)

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio de León, atendiendo a la propuesta de las Asociaciones de Comercio de la ciudad y con la colaboración del Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León, convoca el tradicional concurso de escaparates navideños “Ciudad de León”.

Vuelve el tradicional Concurso de Escaparates Navideños 2025 para engalanar la ciudad e incentivar la creatividad de los comerciantes. El registro de participantes, a través de la web habilitada al efecto, donde además se recogerá la votación popular, está abierto hasta el miércoles 10 de diciembre de 2025.

Se otorgarán 500€ de premio en cada una de las tres categorías: Más Navideño, Más Original y Más Tradicional. Entre los votantes que participen, se sortearán cheques por valor de 50€ cada uno para canjear en el comercio local.

Esta acción subraya la importancia de elegir el comercio local para hacer ciudad. Las instituciones promotoras (Cámara de Comercio y Asociaciones) junto con el Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León, invitan a toda la ciudadanía a participar activamente, tanto votando en el concurso de escaparates como eligiendo las tiendas de barrio para sus compras navideñas.