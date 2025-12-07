Diario de León

Se busca el mejor escaparate navideño de León (y hay recompensa)

Inscripciones desde la web www.camaraleon.com hasta el miércoles 10 de diciembre de 2025

Escaparate decorado de navidad en León.

Escaparate decorado de navidad en León.RAMIRO

Redacción
León

La Cámara de Comercio de León, atendiendo a la propuesta de las Asociaciones de Comercio de la ciudad y con la colaboración del Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León, convoca el tradicional concurso de escaparates navideños “Ciudad de León”.

Vuelve el tradicional Concurso de Escaparates Navideños 2025 para engalanar la ciudad e incentivar la creatividad de los comerciantes. El registro de participantes, a través de la web habilitada al efecto, donde además se recogerá la votación popular, está abierto hasta el miércoles 10 de diciembre de 2025.

Se otorgarán 500€ de premio en cada una de las tres categorías: Más Navideño, Más Original y Más Tradicional. Entre los votantes que participen, se sortearán cheques por valor de 50€ cada uno para canjear en el comercio local.

Esta acción subraya la importancia de elegir el comercio local para hacer ciudad. Las instituciones promotoras (Cámara de Comercio y Asociaciones) junto con el Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León, invitan a toda la ciudadanía a participar activamente, tanto votando en el concurso de escaparates como eligiendo las tiendas de barrio para sus compras navideñas.

