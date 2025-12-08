La idea de Sariegos de ser promotor inmobiliario funciona con 17 viviendas en marcha

Sariegos se convirtió en octubre del año pasado en el primer Ayuntamiento de la provincia que decidió lanzarse en primera persona a la promoción inmobiliaria. Un paso al frente que materializó con la compra por 240.000 euros de todo un sector urbanístico de nada menos que 5 hectáreas, el número 1 de la localidad de Pobladura del Bernesga, a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Este organismo nació en 2012 con la misión de liquidar los bienes heredados de la crisis de la construcción.

Y la jugada para despertar todo ese paraje, que dormía y languidecía desde hacía 17 años, parece que va saliendo bien, ya que Sariegos adquirió las 78 parcelas de 150 a 500 metros cada una con idea de subastarlas para reactivar la zona, y ya se están desarrollando las primeras 17 viviendas unifamiliares y pareadas.

Tras adquirirlo en 2024, el Ayuntamiento tuvo que poner al día ese plan parcial atascado con la licitación del remate de las aceras y las luces, y la revisión de la conexión de gas y agua, ya que el sector disponía hasta de pozo.

De hecho, la empresa que iba a desarrollar ese suelo en Pobladura antes de que el sueño urbanístico se convirtiera en pesadilla en 2008, hace tiempo que no existe y sus fincas pasaron a engrosar la abultada cartera del Sareb. Con la compra del terreno, el equipo de Gobierno de Sariegos persigue dos objetivos: desbloquear toda una zona del pueblo que quedó trabada hace más de tres lustros y ganar, además, población.

El Ayuntamiento compró 78 parcelas y ha subastado varias ya donde se están construyendo 17 chalés.Virginia Moran

La negociación con Sareb se llevó a cabo en León y el documento de compra fue ratificado por la sociedad en sus oficinas centrales de Madrid. La idea de romper moldes en la gestión para reanimar un sector que fue clave en el crecimiento del municipio también se refleja en los presupuestos de 2026 aprobados en el pleno del pasado jueves.

Gran parte del potencial inversor de 2,2 millones de las nuevas cuentas se explica «por la gestión global del suelo municipal. Hemos conseguido desbloquear desarrollos paralizados durante años, como el sector 1, pero también el Cueto del Moro y el sector 18, que ya está operativo al 100%. Esta reactivación, junto con el ahorro energético de placas solares y leds, nos dará una capacidad económica real para ejecutar nuevas infraestructuras y devolver el valor del patrimonio a los vecinos en forma de mejores servicios», asegura el alcalde Roberto Aller.

El regidor también explica que el impulso para que el propio Ayuntamiento asuma ejercer de promotor inmobiliario es «que queremos que el municipio siga creciendo y creemos que con esto puede ser una buena fórmula. Hay sectores que no se acabaron de desarrollar y que quedaron anquilosados y con la compra y subasta esperamos que se reactiven y nos permitan ganar población».

El Ayuntamiento, que desembolsó 240.000 euros, confía en cubrir los gastos de la compra del paraje de Pobladura y de la reurbanización de ese área urbanística con la venta de las 78 parcelas, por los nuevos vientos que animan la construcción.

En la localidad también pudieron venderse tras la pandemia una treintena de chalés que quedaron en las 'uñas' del Sareb.