Erasmus sostenible del Divina Pastora en Países Bajos

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Nueve estudiantes del último curso de la ESO del colegio Divina Pastora han participado en una movilidad Erasmus+ en los Países Bajos, enmarcada en un proyecto internacional centrado en la sostenibilidad dentro y fuera del ámbito educativo. Durante su estancia, el alumnado ha participado en diversas actividades y talleres junto a estudiantes de varios países europeos, con el objetivo de analizar y promover prácticas respetuosas con el medio ambiente. Los participantes fueron acogidos por familias neerlandesas y, entre la experiencia, el desplazamiento diario en bicicleta al centro educativo.