La feria de Productos de León, puente entre el productor y el consumidor

La cola para entrar ayer daba la vuelta al Palacio de Exposiciones.

La jornada de este lunes será la última de la gran Feria de Productos de León de este año. Tras un intenso fin de semana de puente, con largas colas para entrar como las de este domingo por la tarde, el encuentro se enfrenta mañana a la decisión final para los premios diferentes premios que se repartirán, en diferentes categorías, entre los 104 productores con presencia en esta edición. La entrega de premios será a las 20.00 horas y la clausura media hora después.

Un año más, la feria es un punto de encuentro para leoneses y visitantes, aquellos que se acercan a León aprovechando los festivos, y el mejor escaparate para la agroalimentación leonesa. Este lunes, entre otras actividades, se cocinarán en el Palacio de Exposiciones albóndigas omañesas y carne biológica y se podrá degustar cecina de chivo, junto con una mesa redonda sobre productos ecológicos y los obradores de quesos para los más pequeños.

Sabores de un reino es el lema de este año para un encuentro en el que se ha estrenado la batalla de cucharones o cocina con tu abuelo en una cita que el año pasado recibió a 45.000 personas que espera superar con esta última edición donde los vinos, los dulces, las miel, los embutidos, las conservas, las legumbres o los quesos se tienden directamente del productor al consumidor. Un puente entre uno de los sectores con más peso en la provincia de León y que destaca por las numerosas marcas de calidad que les avalan y el consumidor para conseguir estrechar lazos y seguir creciendo.