El grupo Biolfar de León, puntal de la alianza en CyL de la biomedicina

La inmunología, la ingeniería genética, la bio y nanotecnología desatan una nueva era en la Medicina y León está en la cresta de las terapias avanzadas

El grupo lleva cinco años investigando el Secretoma.

Pilar Infiesta
Pilar InfiestaRedactora de León
El grupo Biolfar que trabaja con el Secretoma y está enfocado en la medicina regenerativa basada en la terapia celular, es un puntal de la «Estrategia de investigación en terapias avanzadas de Castilla y León». Una alianza que busca promover la cooperación científica y el desarrollo de investigaciones «de vanguardia» en el ámbito biomédico para posicionar a la comunidad autónoma como referente nacional e internacional en el desarrollo, acceso y aplicación de tratamientos clínicos innovadores, además de consolidar el Centro en Red de Terapias Avanzadas de CyL.

La Universidad leonesa aporta a esa Estrategia, tras el convenio sellado el pasado mes de noviembre, a grupos investigadores consolidados y de prestigio como Biolfar, que lleva 15 años con las manos en la harina de la terapia celular y cinco con el Secretoma. También se integran los grupos Biomedsal, especializado en terapia génica aplicada al tratamiento del cáncer de hígado en etapas preclínicas, y el grupo Trasplante, centrado en la modificación genética de células tumorales y en la terapia celular preclínica.

Cómo regenera y qué el Secretoma.

Y a esos tres tridentes se suman los institutos Ibiomed, Ibioleon e Inbiomic, y los servicios de Microscopía y de Investigación y Bienestar Animal. La llegada del grado en Medicina el próximo curso pondrá la guinda al permitir reforzar la conexión entre la formación sanitaria, la investigación biomédica y la práctica clínica en León.

La red incluye a las cuatro universidades públicas de CyL y fundaciones científicas. Todas, implicadas en la alianza estratégica para transformar el cuidado de la salud con los avances en biotecnología, ingeniería genética, nanotecnología e inmunoterapia. «Nuestro trabajo se centra en modelos experimentales de ingeniería tisular y en el diseño de terapias basadas en el Secretoma de células madre mesenquimales de tejido adiposo. Y hemos validado su eficacia para regenerar tejidos óseos y cartilaginosos, modelos de degeneración de disco intervertebral, osteoartritis, úlceras corneales y de nervio periférico con ensayos in vitro y en vivo», explica la investigadora de Biolfar, Vega Villar. 

Están desarrollando prototipos terapéuticos, con colaboraciones multidisciplinares y han publicado los resultados en revistas científicas de alto impacto. Pese al potencial y la demostrada eficacia preclínica de esta sustancia, la aprobación regulatoria como medicamento es compleja. «Los controles de calidad, ensayos clínicos en humanos y demostrar su seguridad y reproducibilidad a gran escala son desafíos antes de su implantación definitiva».

