El grupo Biolfar de León, puntal de la alianza en CyL de la biomedicina

El grupo Biolfar que trabaja con el Secretoma y está enfocado en la medicina regenerativa basada en la terapia celular, es un puntal de la «Estrategia de investigación en terapias avanzadas de Castilla y León». Una alianza que busca promover la cooperación científica y el desarrollo de investigaciones «de vanguardia» en el ámbito biomédico para posicionar a la comunidad autónoma como referente nacional e internacional en el desarrollo, acceso y aplicación de tratamientos clínicos innovadores, además de consolidar el Centro en Red de Terapias Avanzadas de CyL.

La Universidad leonesa aporta a esa Estrategia, tras el convenio sellado el pasado mes de noviembre, a grupos investigadores consolidados y de prestigio como Biolfar, que lleva 15 años con las manos en la harina de la terapia celular y cinco con el Secretoma. También se integran los grupos Biomedsal, especializado en terapia génica aplicada al tratamiento del cáncer de hígado en etapas preclínicas, y el grupo Trasplante, centrado en la modificación genética de células tumorales y en la terapia celular preclínica.

Cómo regenera y qué el Secretoma.DL

Y a esos tres tridentes se suman los institutos Ibiomed, Ibioleon e Inbiomic, y los servicios de Microscopía y de Investigación y Bienestar Animal. La llegada del grado en Medicina el próximo curso pondrá la guinda al permitir reforzar la conexión entre la formación sanitaria, la investigación biomédica y la práctica clínica en León.

La red incluye a las cuatro universidades públicas de CyL y fundaciones científicas. Todas, implicadas en la alianza estratégica para transformar el cuidado de la salud con los avances en biotecnología, ingeniería genética, nanotecnología e inmunoterapia. «Nuestro trabajo se centra en modelos experimentales de ingeniería tisular y en el diseño de terapias basadas en el Secretoma de células madre mesenquimales de tejido adiposo. Y hemos validado su eficacia para regenerar tejidos óseos y cartilaginosos, modelos de degeneración de disco intervertebral, osteoartritis, úlceras corneales y de nervio periférico con ensayos in vitro y en vivo», explica la investigadora de Biolfar, Vega Villar.

Están desarrollando prototipos terapéuticos, con colaboraciones multidisciplinares y han publicado los resultados en revistas científicas de alto impacto. Pese al potencial y la demostrada eficacia preclínica de esta sustancia, la aprobación regulatoria como medicamento es compleja. «Los controles de calidad, ensayos clínicos en humanos y demostrar su seguridad y reproducibilidad a gran escala son desafíos antes de su implantación definitiva».