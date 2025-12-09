El tiempo en León: lluvias y fuertes rachas de viento marcan la jornada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León vivirá este martes una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, lluvias y rachas de viento significativo, especialmente en las zonas de montaña.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la mañana comienza con intervalos nubosos, predominio de nubes bajas y la posibilidad de alguna llovizna dispersa en las áreas montañosas. Sin embargo, este panorama dará paso a una tarde con cielos nubosos o cubiertos en la práctica totalidad del territorio leonés.

Alerta por viento

El principal protagonista del día, junto a las precipitaciones, será el viento. Soplará de componente sur, previéndose rachas fuertes que podrían ser muy intensas en las cotas altas de la montaña. En contraste, la comarca del Bierzo experimentará un viento más variable y de menor intensidad.

Lluvias a partir de la tarde

Las lluvias, que serán débiles en general aunque con posibilidad de ser localmente moderadas, comenzarán por el noroeste de la provincia y se extenderán progresivamente al resto de León a lo largo de la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán estables o con un ligero descenso. Las mínimas oscilarán entre los 6 grados en la capital y Villablino, y los 9 grados en Ponferrada. Las máximas, por su parte, se situarán en los 12 grados en Astorga y León, y alcanzarán los 13 grados en Ponferrada.