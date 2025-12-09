Cerrado temporalmente el Parque del Chantre para realizar labores de mantenimiento

Publicado por Ayuntamiento de León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano, está realizando labores de mantenimiento y limpieza en el Parque del Chantre por lo que este espacio permanecerá cerrado de forma temporal.

Estas actuaciones, encaminadas a que este espacio se encuentre en óptimas condiciones para los ciudadanos, se prolongarán aproximadamente durante una semana. Una vez concluyan el parque se abrirá con normalidad.