Caja Rural descuenta el 10% en las compras hechas en tiendas de León con su terminal de venta

Caja Rural descontará el 10% del importe de las compras realizadas en el comercio local a sus clientes que dispongan de tarjeta de crédito, débito o joven en compras hechas en establecimientos que dispongan de terminales de punto de venta (TPV) de la propia entidad financiera que impulsa la iniciativa.

La promoción fue presentada esta mañana en la oficina de Ordoño II en León, con presencia de Cipriano García, director general, Ángel Zorita, jefe de Zona, Javier Vega, presidente de la Cámara de Comercio, Juan María Vallejo, presidente de FELE y Nicesio Álvarez, secretario general del CEL.

"De alguna forma, lo que pretendemos, por una parte, es que los leoneses se beneficien de ese descuento a la hora de las compras y, desde luego, de promover que el consumo aumente y que los comerciantes y los hosteleros tengan una facilidad de venta mayor", explicó el director general.

La idea de la entidad "ya la conocéis, es de implicación absoluta con el ámbito leonés en todas las entidades, empresas, particulares, pymes. Llevamos 30 años, como sabéis, este año hemos cumplido el 30 aniversario. Tenemos un orgullo y una enorme satisfacción de haber venido hace 30 años con humildad, pero desde luego con la pretensión de ser una entidad que perdure y que de alguna forma le dé satisfacción en todo el ámbito financiero y social a la provincia de León", insistió.

Los comercios adheridos al sistema lucirán posters y flyers indicativos. La campaña dura desde hoy hasta el 6 de enero, el límite por operación es de 30 euros y cada tarjeta se podrá beneficiar de un tope de descuentos de 300 euros. A mayores, rellenando unas papeletas que se entregarán en los comercios, se podrá entrar al sorteo de tres pagas de 3.000 euros. En caso de que quien gane sea cliente de Caja Rural, el importe sube a 6.000. Se ejecuta a través de recargas en la tarjeta y se debe gastar en establecimientos adheridos a la campaña.

"Yo creo que al final esto lo que hace es que la gente salga a la calle como ha estado este fin de semana, que la gente al final tenga ilusión y que un 10% es un 10% al final, yo creo que eso es competencia. Desde FELE estoy encantado que se incite a crear actividad, por consiguiente yo creo que solo tengo agradecimiento a Caja Rural por seguir implicándose con León y con la provincia", dijo Vallejo.

"La Cámara de Comercio tiene en su ADN el potenciar el comercio y vosotros estáis ayudando. León tiene una gran suerte de tener entre sus entidades financieras una entidad financiera como Caja Rural, implicada, cercana y desde luego constante en todas las colaboraciones", argumentó Vega.

"Es fundamental y es un claro ejemplo de que una entidad financiera no solamente tiene que dar préstamos sino que tiene que devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad le devuelve. Animo a los empresarios, a los comercios, a los autónomos y sobre todo a los ciudadanos a que aprovechen esta oportunidad porque es una gran oportunidad", alegó Álvarez.