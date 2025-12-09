El PP pide al Gobierno bonificaciones para las autopistas leonesas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP pide al Gobierno un plan único de bonificaciones para las autopistas leonesas AP-66 y la AP-71 dentro de un paquete que incluye todas las vías de alta capacidad de pago de Castilla y León similar al que ocurre en otros territorios.

Las diputadas del Partido Popular por León, Ester Muñoz y Silvia Franco, junto al diputado por Ávila y portavoz de Transportes, Héctor Palencia, y el resto de diputados castellano y leoneses del Grupo Popular en el Congreso, han registrado una Proposición No de Ley (PNL) que se debatirá este jueves en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso.

El PP pone un foco especial en la AP-66 (Autopista del Huerna) y la AP-71, vías fundamentales para la provincia de León garantizando movilidad segura y asequible para miles de trabajadores, estudiantes, autónomos y empresarios.

La AP-66, que conecta León con Asturias, ofrece una alternativa de alta capacidad al puerto de Pajares y garantiza un trayecto más rápido y seguro entre la Meseta y el norte peninsular. Pese a que este año la Comisión Europea ha emitido un dictamen motivado que cuestiona su actual régimen de peaje, paso previo a su envío al TJUE, el Gobierno central sigue guardando silencio y actuando con total opacidad, ignorando las reiteradas solicitudes de información realizadas por los parlamentarios del Partido Popular.

La AP-71 es un eje fundamental para el desarrollo industrial y comercial del noroeste de la provincia facilitando desplazamientos seguros y ágiles para miles de trabajadores y empresas. Sin embargo, el Ministerio de Transportes sigue sin contestar a las demandas de los leoneses y las reclamaciones institucionales de la provincia, dejando a León sin la bonificación que si aprueba en otros territorios.

Frente a esta inacción, la Junta de Castilla y León, presidida por Alfonso Fernández Mañueco, ya ha incluido en el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026 una partida de 10 millones de euros para bonificar a los usuarios recurrentes empadronados en la comunidad.

Las diputadas populares Ester Muñoz y Silvia Franco subrayan que “mientras la Junta toma decisiones para aliviar el coste de los peajes, el Gobierno de Sánchez sigue ignorando a los leoneses. No podemos seguir pagando el precio de su desinterés. Exigimos equidad territorial, bonificación total para los residentes y la entrega inmediata de la documentación que el Ministerio oculta”.

El PP destaca que esta medida autonómica demuestra una forma de gestión responsable y comprometida con los ciudadanos, en contraste con la pasividad y el bloqueo del ministro Óscar Puente, que ni avanza en la liberalización de los peajes ni en un sistema único de bonificaciones para toda España y tampoco ofrece transparencia sobre su futuro.

La PNL presentara por el Grupo Popular en el Congreso iniciativa reclama al Gobierno de Pedro Sánchez la bonificación inmediata de los peajes en las autopistas AP-6, AP-51, AP-61, AP-66 y AP-71, ejes esenciales de comunicación para la vertebración de Castilla y León.