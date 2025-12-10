La competitividad empresarial de León, a debate hoy en la Colegiata

La Colegiata de San Isidoro de León se convierte a partir de las 10.00 horas en el epicentro del debate económico con una mesa redonda clave sobre la «Competitividad de las empresas leonesas: retos, oportunidades y ayudas», que impulsa Diario de León y el Instituto de Competitividad Económica de CyL.

El encuentro, que reunirá a líderes de sectores estratégicos, busca trazar la hoja de ruta para el desarrollo económico de la provincia en un contexto de transformación digital, necesidad de talento y lucha contra la despoblación. En la mesa redonda participan figuras destacadas del panorama empresarial e institucional, lo que garantiza una perspectiva integral de los desafíos y las herramientas de apoyo disponibles:

Alberto Cerrillo, CEO de Vexiza, aportará su visión desde el sector de la consultoría tecnológica y la transformación digital, un pilar fundamental para el futuro de la competitividad. Carlos García, cofundador de Invicsa Airtech, ofrecerá la perspectiva de la industria de alta especialización (aeronáutica), poniendo el foco en la I+D y la internacionalización.

El mercado exterior también lo conoce bien Pedro Osorio, director general de Fisura, la compañía leonesa de referencia en el sector del regalo, decoración y hogar que está presente en 70 países, con sus retos logísticos y comerciales. Junto a estos tres empresarios, acude también Augusto Cobos, director general del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de Castilla y León, que detallará las estrategias y la movilización de fondos públicos (que superan los 500 millones de euros en la provincia) para impulsar el tejido productivo.

El debate se estructurará en torno a tres ejes fundamentales. Se analizarán los retos demográficos y de talento, las oportunidades que ofrecen nichos de mercado como la ciberseguridad y la industria 4.0, y la eficacia de las ayudas y líneas de financiación que la Junta de CyL pone a disposición de las empresas leonesas. El evento, al que se espera una alta afluencia de empresarios y representantes institucionales, subraya la importancia de la colaboración público-privada para asegurar un crecimiento sostenido y competitivo de León.