Mañueco anuncia una inyección en infraestructuras en las universidades

Terreno en el que se ubicará la futura Facultad de Medicina de la ULE, donde se abordan los estudios geotécnicos del terreno.ULE

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer un nuevo Plan de Infraestructuras que contempla actuaciones en las cuatro universidades públicas de la Comunidad, entre ellas, la construcción de la nueva facultad para la Universidad de León para albergar Medicina. La Administración autonómica ya ha destinado más de 21 millones de euros, que las instituciones académicas está inviritiendo ya.

Además de la Facultad de Medicina de León, entre los objetivos de este plan está la construcción de la Facultad de Medicina de Burgos y nuevas edificaciones que darán servicio a la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid.

El acuerdo alcanzado entre Mañueco y los rectores a principios de este curso incluía Medicina para León y Burgos y Veterinaria para Salamanca y Farmacia para Valladolid. Desde la Junta iniciden que se seguirá trabajando «de forma coordinada» con las instituciones académicas.

El anuncio realizado por el presidente autonómico «se enmarca en el impulso que la Junta ha dado en los últimos años a las cuatro universidades públicas con la implantación» de los nuevos estudios. «El Ejecutivo autonómico ha fomentado numerosas medidas con el objetivo de fortalecer el sistema universitario de la Comunidad. Así, la financiación destinada a las universidades ha aumentado un 27%, lo que supone 100 millones de euros más cada año. Castilla y León se sitúa así entre las tres comunidades con mayor capacidad de atracción de estudiantes universitarios. Un aumento de atractivo que deriva, entre otras cuestiones, de la rebaja de tasas y el aumento de becas impulsadas por la Junta de Castilla y León», señalan desde la Junta.

Está previsto que los nuevos títulos comiencen a impartirse ya el próximo curso, con lo que las universidades apuran los trámites para conseguir todas las certificaciones de las agencias de calidad. Los nuevos grados, todos vinculados a la rama de Ciencias de la Salud, serán un revulsivo para los cuatro centros universitarios públicos.