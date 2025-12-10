El Gobierno liquida al promotor de Torneros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Sepes licitó hace cinco años la redacción del proyecto de urbanización d e la plataforma intermodal de Torneros; lo llevó adelante con una cuantía de 304.920 euros, de acuerdo con un compromiso adquirido por el ministro de Transportes a comienzos de ese año; el Sepes impulsó en 2010 un convenio con el ayuntamiento de Onzonilla y Vega de Infanzones y la Junta para el desarrollo urbanístico y actuación logística de 198 hectáreas, de las que 54 hectáreas se destinarían al sistema general ferroviario y el resto a una plataforma logística en parajes rústicos de la localidad de Torneros. El Sepes anunció en octubre de 2022 que disponía de 25 millones de euros en su presupuesto plurianual para llevar adelante este proyecto de Torneros; según explicó Fidel Vázquez en León, dirigente del organismo que explota y comercializa el suelo público en España, la inversión se realizará por tramos, en función del desarrollo de las diferentes fases fijadas para la acometida; así, se urbanizarán 32 parcelas en la primera fase, y 141 en la segunda. La tercera y cuarta, también ajustadas a demanda de actividad, también dependen de una planificación ágil y flexible, para poderse llevar adelante todas de golpe. Sespes es la Entidad Estatal de Suelo. O era. Ayer, el Gobierno liquidó el Sepes; el Consejo de Ministros acordó la transformación de este organismo en Casa47, que pasará de tener como actividad principal la urbanización de suelos a una entidad estatal de vivienda, parque público de vivienda estatal. A León ya no le queda puerta a la que acudir a llorar por Torneros.