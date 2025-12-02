El PP de León denuncia el descarte de nuevos talleres de Renfe en Torneros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP de León denuncia que el Gobierno descarta construir los nuevos talleres de Renfe previstos en la plataforma logística de Torneros al no incluirlos en el Plan Integral de Talleres y Mantenimiento de la compañía pública hasta 2030. El Gobierno, señalan, simplemente recoge “una inversión prevista aproximada de cinco millones de euros” en este período lo que supone, a su juicio, “las migajas”, con la sospecha que “puede seguir el camino marcado en Miranda de Ebro (Burgos) con el cierre total de las instalaciones en un futuro”, lo que supondría “la pérdida de empleo industrial especializado, el frenazo a la modernización tecnológica y un posible deterioro de la capacidad de mantenimiento ferroviario en la provincia”.

Las diputadas Ester Muñoz y Silvia Franco y los senadores Antonio Silván, Asunción Mayo y Jorge García Vega han preguntado al Ejecutivo sobre los “criterios técnicos, económicos o estratégicos para excluir a León” de este nuevo plan que contempla una inversión de 1.000 millones de euros en el período 2025-2030. Se trata, prosiguen, “de un nuevo incumplimiento del PSOE y del Gobierno con León y con los leoneses” ya que el PSOE anunció la concentración de los actuales talleres de León y San Andrés en una nueva y moderna instalación en la plataforma logística de Torneros que garantizaría “mantener la relevancia histórica que ha tenido la provincia dentro del sector ferroviario”.

La respuesta del Ejecutivo incide que los cinco millones previstos “se suman a las inversiones realizadas en los dos últimos años, que han alcanzado cerca de un millón, orientada a la mejora de unas instalaciones consideradas estratégicas”, unas cifras que consideran insuficientes para mantener la relevancia laboral y de actividad que han tenido en el pasado los talleres de la provincia.