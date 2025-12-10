La Policía sigue la pista de una banda organizada que asalta pisos y coches en León

Efectivos de la Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía investigan las andanzas de una banda organizada que se dedica a actividades ilegales y basa su modus operandi en el asalto a pisos de la capital leonesa, que también se han ampliado en las últimas horas a los ataques a vehículos, violentados para obtener beneficio ilícito con los artículos que encuentran en el interior y de los que luego disponen de forma ilegal.

La investigación trata de esclarecer las vinculaciones de los asaltantes, a los que se sigue la pista en la certeza de que ya han cometido varios asaltos a inmuebles de la capital, aunque de momento no se ha podido determinar si ciertamente tienen relación con los recientes incidentes delictivos que se han producido en las últimas horas en el alfoz.

La forma de proceder es bastante significativa. Una avanzadilla se encarga de inspeccionar el terreno y de tomar nota respecto a las precisiones que pueden ser necesarias a la hora de cometer el asalto. Dos de sus integrantes llegan incluso a alojarse en hoteles de la ciudad, con el objeto de conseguir las referencias necesarias para el asalto. No llaman demasiado la atención aunque la Policía los tiene controlados y tratan de hacerse pasar por personas que tienen negocios menores y que acuden a León en busca de un punto intermedio de descanso para emprender actuaciones en otros puntos de la geografía. Se supone que se trata de transacciones comerciales.

REFERENCIAS

El verdadero motivo es la obtención de las referencias adecuadas para poder actuar en el mayor anonimato posible y dejar el terreno preparado a los integrantes de la segunda línea, que son los encargados de realizar el asalto en las mejores condiciones posibles.

Uno de los episodios con los que se relaciona a este grupo tiene referencia en un incidente ocurrido hace apenas dos semanas, cuando dos agentes del CNP dieron el alto a un vehículo que circulaba en condiciones sospechosas y al que se le dio el alto para identificar a los ocupantes. No solo hizo caso omiso, sino que se produjo una fuga peligrosa y espectacular, que deparó el atropello de uno de los agentes y la utilización del arma reglamentaria para realizar diversos disparos al aire de forma intimidatoria que no alcanzaron su objetivo.

Trobajo del Camino, Carbajal de la Legua, Azadinos y Villabalter han sido objeto de asaltos de estas características en los últimos tiempos, aunque no se han podido esclarecer muchos de ellos por las limitaciones de operativos que padecen en algunos casos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el caso de los incidentes del alfoz, es competencia de la Guardia Civil. En el casco urbano es jurisdicción de la Policía Nacional.

Dos versiones de los incidentes confrontan la óptica con la que se ven los hechos. Para los vecinos, faltan efectivos y la vigilancia no es adecuada. Para los integrantes de los cuerpos investigadores, la labor que se está realizando requiere persistencia y con el tiempo se conseguirán los resultados que se buscan. De fondo, lal sensación de inseguridad en estas zonas molesta para el desarrollo de la vida cotidiana en el día a día. Poco a poco van cayendo las pistas.

