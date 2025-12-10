EL TIEMPO
El tiempo en León: la Aemet prevé lluvias débiles y cielos cubiertos este miércoles
Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas se mantendrán con pocos cambios
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica para este miércoles en la provincia de León cielos nubosos o cubiertos, que tenderán a intervalos de nubes bajas a lo largo del día.
En este sentido, se esperan precipitaciones débiles o localmente moderadas que irán remitiendo por la mañana, aunque no se descarta alguna llovizna por la tarde.
Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas se mantendrán con pocos cambios, y el viento soplará de componente sur, girando a componente este, en general flojo.
En cuanto a los valores previstos, León y Astorga registrarán mínimas de 4 grados, con máximas de 12 y 13 respectivamente; Ponferrada alcanzará los 13 grados tras una mínima de 6, y Villablino se quedará en 13 de máxima con una mínima de 3.
La jornada se presenta húmeda y fresca con un ambiente otoñal marcado por la nubosidad y la posibilidad de lloviznas dispersas durante la tarde.