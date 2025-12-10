El tiempo en León: la Aemet prevé lluvias débiles y cielos cubiertos este miércoles

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica para este miércoles en la provincia de León cielos nubosos o cubiertos, que tenderán a intervalos de nubes bajas a lo largo del día.

En este sentido, se esperan precipitaciones débiles o localmente moderadas que irán remitiendo por la mañana, aunque no se descarta alguna llovizna por la tarde.

Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas se mantendrán con pocos cambios, y el viento soplará de componente sur, girando a componente este, en general flojo.

En cuanto a los valores previstos, León y Astorga registrarán mínimas de 4 grados, con máximas de 12 y 13 respectivamente; Ponferrada alcanzará los 13 grados tras una mínima de 6, y Villablino se quedará en 13 de máxima con una mínima de 3.

La jornada se presenta húmeda y fresca con un ambiente otoñal marcado por la nubosidad y la posibilidad de lloviznas dispersas durante la tarde.