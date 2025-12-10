Paseo de Navidad de los mayores de Armunia

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Junta Vecinal de Armunia transportó ayer en el célebre tren local a los mayores que se encuentran en su residencia, en una cita que se ha convertido en un clásico de las navidades.

Son actividades organizadas por la pedanía de Armunia y con la que quiere hacer partícipe de las fiestas a todos los vecinos, incluidos a los residentes que forman parte de la vida de esta pedanía. Los mayores disfrutaron del viaje en el tren turístico y se encandilaron con las luces que decoran la ciudad para llamar a la llegada de las fiestas.