Defensa firma un convenio con la Cámara de Comercio de León para la inserción laboral de militares

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Defensa y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de León han suscrito un convenio para impulsar la incorporación al mercado laboral civil de militares que finalizan su compromiso con las Fuerzas Armadas, especialmente los profesionales de tropa y marinería y los reservistas de especial disponibilidad.

El acuerdo, firmado el 26 de noviembre y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tendrá una vigencia inicial de cuatro años.

El objetivo es desarrollar actividades que complementen la formación y permitan aprovechar las capacidades profesionales adquiridas durante la carrera militar, fomentando su integración en el tejido empresarial leonés.

Según se desprende del texto, se trata de dar respuesta a la demanda sociolaboral de este colectivo, "un beneficio social en atención al sacrificio personal y familiar que esta profesión demanda".

Entre las actuaciones previstas, Defensa se compromete a promover la participación de los candidatos en acciones formativas, difundir ofertas de empleo a través del Sistema de Aprovechamiento de las Capacidades Profesionales del Personal Militar (SAPROMIL) y gestionar permisos para facilitar la asistencia a programas de capacitación.

Por su parte, la Cámara difundirá el contenido del acuerdo entre sus empresas asociadas, identificará puestos de trabajo adecuados, impartirá jornadas informativas sobre orientación laboral y autoempleo, y ayudará a la inclusión social de los militares y sus familias en León.

El convenio no implica coste económico directo para ninguna de las partes, pero prevé la creación de una comisión mixta de seguimiento, integrada por representantes de ambas instituciones, que se reunirá al menos una vez al año para evaluar las acciones y resolver posibles conflictos.

Este acuerdo se enmarca en la Estrategia Integral de Desarrollo Profesional del Ministerio de Defensa y en el Plan de Acción Individual para el Desarrollo Profesional, que buscan facilitar tanto la promoción interna como la transición al ámbito civil.

La Cámara de Comercio de León, por su parte, aportará su experiencia en formación, empleo y apoyo al emprendimiento, áreas que considera de especial interés para los militares que afrontan una nueva etapa profesional.

El convenio también establece garantías en materia de protección de datos y contempla la posibilidad de prórroga por otros cuatro años. En caso de incumplimiento, la comisión mixta actuará como órgano de arbitraje.

Con esta iniciativa, León refuerza su papel como punto de conexión entre el mundo militar y el empresarial, en un contexto en el que la colaboración público-privada se presenta como clave para aprovechar el talento y la experiencia de quienes han servido en las Fuerzas Armadas.