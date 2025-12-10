Feve se vuelve a atollar en plena vía

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

No por repetido pierde gravedad; el incidente más habitual del servicio de Feve en León se volvió a repetir esta mañana cuando la composición de primera hora que cubría el trayecto entre Cistierna y la capital leonesa se quedó varada en el valle del Torío, en un punto determinado entre Matallana y Garrafe, con severas consecuencias para los usuarios; primero, para efectuar el rescate, porque no se acaba de determinar si a través de transbordo o servicio de taxis o autobús; y luego, porque desatascar el tren averiado repercute en la afluencia de la circulación en sentido inverso. Esto se suma a la cuantía de incidencias que se acumulan en el historial del servicio, una tónica constante en los últimos años; justo en el momento álgido de la polémica del frenazo al retorno del tren a la estación de Matallana.