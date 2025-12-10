La nueva directora de la Escuela de Minas de León apuesta por adaptar las titulaciones a la transición energética

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Elia Judith Martínez Torres tomó posesión como nueva directora de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas de la Universidad de León con una apuesta clara por adaptar la formación a los desafíos de la transición energética, fortalecer la relación con el sector profesional y reforzar el plan de divulgación.

Arropada por compañeros, familiares y su predecesor en el cargo Julio Viejo, Martínez agradeció la confianza de la comunidad universitaria y destacó que asume esta responsabilidad con “gran ilusión, gratitud y sentido de compromiso” de dirigir un centro “con identidad propia, arraigado en la tradición minera y en el territorio pero que debe avanzar con paso firme hacia el futuro”.

Para ello, la nueva directora de la Escuela de Minas situó entre sus prioridades afrontar los retos de la transición energética, la sostenibilidad y la innovación tecnológica, que definirán la evolución del sector en los próximos años.

En esta línea, anunció una estrategia orientada a actualizar y renovar las titulaciones, incluyendo los grados en Ingeniería Minera, Ingeniería de la Energía y el recién implantado grado en Ingeniería de Geotecnologías y Topografía en el Campus de Ponferrada, con el fin de alinearlos con las demandas reales de las empresas y los nuevos perfiles profesionales.

Martínez avanzó asimismo su compromiso con nuevas áreas formativas vinculadas a energías renovables, materias primas críticas, combustibles alternativos, tecnologías geoespaciales y reciclaje avanzado. Junto a ello, se marcó como objetivo reforzar el plan de divulgación de la Escuela, ampliando su presencia en actividades institucionales, centros educativos y ferias especializadas para acercar la ingeniería a la sociedad e impulsar la captación de estudiantes.

Otro de los ejes destacados de su proyecto será el fortalecimiento de las relaciones con empresas e instituciones, con el propósito de incrementar la oferta de prácticas externas, promover proyectos de colaboración y mejorar las oportunidades de empleo y transferencia para el estudiantado.