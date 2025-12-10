La huelga de médicos llega a su ecuador a la espera de una nueva reunión con Sanidad

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La huelga de cuatro días de médicos llega a su ecuador a la espera de la nueva reunión que ha convocado el Ministerio de Sanidad este jueves con los sindicatos convocantes, que mantienen el paro hasta el viernes para rechazar la reforma del estatuto marco que regula sus condiciones laborales.

El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han recibido este miércoles la convocatoria del Ministerio de Sanidad para una nueva reunión, que atribuyen al seguimiento de las dos jornadas de paro.

La anterior reunión se cerró sin acuerdo porque los sindicatos rechazaron la última propuesta de Sanidad para reformar el estatuto marco, pues, a su juicio, no recoge reivindicaciones básicas, como una norma propia para los médicos que aborde las particularidades del ejercicio de su profesión, una clasificación profesional adecuada o una mejor regulación de la jornada laboral.

Sin embargo, el departamento que dirige Mónica García defiende que en ese documento se recogían todas las reivindicaciones que están dentro de su ámbito de competencias y apela a la responsabilidad para no frenar una reforma que permitirá una mejora de las condiciones laborales.

Tras conocerse la nueva reunión, fuentes del PP han criticado que Mónica García "demuestra su desesperación" e insisten en que es "imprescindible que retire el borrador y se reinicien las negociaciones desde cero, con rigor, consenso y diálogo real con todas las partes".

Advierten de que la ministra "recula y vuelve a convocar a los sindicatos para tratar de engañarles, vendiéndoles las supuestas bondades de una reforma que no es más que un catálogo de buenas intenciones, sin consenso y sin diálogo, y que no cuenta con una base técnica, jurídica y económica mínima".

Siguen las movilizaciones

Los sindicatos han informado de que el seguimiento de la segunda jornada es similar al del primer día y que mantienen el calendario de huelga y movilizaciones, que este miércoles se han repetido con diversas concentraciones y manifestaciones, como por ejemplo en Ibiza, donde los representantes del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) han asegurado estar "bastante dolidos" con la ministra Mónica García.

Más de docientos médicos y facultativos se han concentrado bajo la lluvia en San Sebastián y en Barcelona, centenares de personas se han vuelto a manifestar convocados por Metges de Catalunya (MC), cuyo secretario general, Xavier Lleonart, ha avisado: "Esto es un tsunami que no lo va a parar nadie, porque los médicos estamos tozudamente alzados y no pararemos hasta lograr nuestros objetivos".

Datos por comunidades

El impacto de la huelga en Cantabria sigue por encima respecto de otras comunidades, con un 32,75 por ciento de seguimiento, es decir un total de 744 de los 2.272 médicos del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

En términos similares se encuentra Castilla-La Mancha, cuyo Servicio de Salud calcula que, según los datos provisionales, el seguimiento este miércoles ha sido del 32 % de la plantilla si se tienen en cuenta los servicios mínimos.

La Consejería en Castilla y León ha informado de que el paro del miércoles ha sido secundado por el 24,5 por ciento de los médicos, ligeramente por debajo del 25,8 por ciento del martes.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) cifra en el 23,18 % el seguimiento, y en Galicia subió al 21,25 %, sobre todo por un mayor apoyo en los grandes hospitales. La Xunta prevé que la incidencia va a ser mayor a medida que pasen los días.

En Euskadi, esta segunda jornada ha sido secundada por un 19,02 % de los facultativos en el turno de mañana y del 8,11% por la tarde, según los datos de Osakidetza, un porcentaje ligeramente superior al del martes.

En el caso de Canarias, el 18,83 % de los médicos han secundado el paro y en Aragón, el gobierno autonómico lo cifra en el 16,27 %.

En Asturias, según la Consejería de Salud, el seguimiento se habría situado en el 12,1 por ciento, un punto por encima del registrado el primer día de huelga.

Según el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, el 7,2 por ciento de los médicos han secundado la huelga en el turno de mañana, la misma cifra que dio este martes.

La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, ha cifrado en 6.000 las consultas externas anuladas y 113 quirófanos cerrados en el primer día de las cuatro jornadas de la huelga, que según ha pronosticado provocarán un aumento de las listas de espera.

En Baleares, la huelga ha obligado a suspender ya casi 3.000 consultas de atención primaria.