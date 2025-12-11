Pedro Osorio, CEO de Fisura: «Estamos encantados de llevar la bandera de León fuera»

El CEO de la empresa leonesa Fisura, Pedro Osorio, indica que la compañía extiende sus tentáculos en más de 70 países y alcanza los 8.000 clientes en ellos. Fisura acaba de recibir el premio a la mejor empresa joven de CyL. Se dedican al retail, los regalos y la decoración del hogar, que producen, comercializan y distribuyen. «Estamos encantados de llevar la bandera de León fuera», confiesa, y en los últimos diez años los números crecen varios dígitos anualmente. Cree que la retención del talento se consigue «con una suma de ingredientes. Formar un equipo potente con muchas ganas, mucha exigencia y trabajo duro».

También explica que buscan productos «que aporten un valor añadido diferenciado de lo que tiene todo el mundo». Osorio valoró que «no hubiéramos llegado a tantos países tan pronto sin ayuda del ICECyL. Desde el primer momento tuvimos una visión superinternacional para Fisura, pero ese apoyo nos ayudó».

considera que el estado de las infraestructuras en el entorno de León «no representan un problema. Para entregar en Andalucía o en Barcelona da igual estar en León o en Madrid. Creo que hasta en eso debemos tener un discurso positivo, no decir que representa un hándicap. Necesitamos gente potente, y se consigue, pero cuesta. Así que si queremos ser competitivos necesitamos má gente especializada en todos los ámbitos y para ello hay que demostrar que León es un lugar apetecible para trabajar, con unos proyectos superchulos».

El hándicap, a su juicio, es el discurso negativo. También indicó que en la compañía «estamos implementando la Inteligencia Artificial cada semana en la parte de producto, diseño, ventas... Lo que ha hecho que la empresa de un año para acá sea diferente».

Osorio anima a los emprendedores a pedir ayudas e insiste en que «Fisura no estaría aquí sin la ayuda a la internacionalización». También destaca que los tiempos de resolución se están acortando. «Pero si tu negocio depende de las ayudas, mejor no lo empiece»s. Su Yo de hace cinco años «se parece bastante al actual» y en él sigue destacando «la obligación como empresarios de ir dos o tres pasos por delante y ver cómo se hacen las cosas fuera para diferenciarse y no perder ese valor competitivo». Defiende «construir un equipo que te acompañe y que tenga la cultura de tu casa, que es lo que hace que sigas muchos años».