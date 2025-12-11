Atiendo presta servicio a 67 mujeres en la capital leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El centro de crisis para víctima de violencia sexual «Atiendo», que se abrió el pasado mes de enero ha asesorado hasta el pasado mes de noviembre a 67 víctimas mujeres, de las que 44 lo fueron vía telefónica, 15 de forma presencial en la nueva sede en la calle Sampiro y ocho a través del chat.

Este programa pretende que cualquier persona que se sienta víctima de acoso sexual sepa que tiene un centro a su disposición, donde le orientarán y la acompañarán a nivel psicológico, jurídico y social y apoyo a familiares y entorno.

Diego también señaló que León cuenta con tres casas de acogida, que suman 48 plazas, y emergencia de 15 como recursos de alojamiento.