Atiendo presta servicio a 67 mujeres en la capital leonesa
El centro de crisis para víctima de violencia sexual «Atiendo», que se abrió el pasado mes de enero ha asesorado hasta el pasado mes de noviembre a 67 víctimas mujeres, de las que 44 lo fueron vía telefónica, 15 de forma presencial en la nueva sede en la calle Sampiro y ocho a través del chat.
Este programa pretende que cualquier persona que se sienta víctima de acoso sexual sepa que tiene un centro a su disposición, donde le orientarán y la acompañarán a nivel psicológico, jurídico y social y apoyo a familiares y entorno.
Diego también señaló que León cuenta con tres casas de acogida, que suman 48 plazas, y emergencia de 15 como recursos de alojamiento.