Csif reivindica las 35 horas en el estatuto marco de los médicos

La sección de Sanidad del sindicato CSIF de Castilla y León reclama que en el Estatuto Marco que se negocia con el Ministerio de Sanidad se establezca una jornada laboral «saludable», con 35 horas semanas y con unas guardias que no sean excesivas, además de permitir una conciliación laboral y familiar. Es la principal reclamación de este sindicato, quien hoy ofreció en Ponferrada una charla para informar a todos los interesados de la marcha de estas negociaciones y de todo lo que pide la parte social. En Castilla y León ya se cumplen esas 35 horas semanales, que es fruto de un acuerdo político con la Junta de Castilla y León.