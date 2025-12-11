Así es la propuesta de unos alumnos de la Universidad de León para que los autónomos paguen menos

Foto de familia de los participantes en el I Smart Tax Challenge

El equipo formado por Celia Ruiz Córdoba, Enrique Arranz Nistal y Héctor de Paz Barrientos, alumnos de tercer curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la Universidad de León, se ha alzado con el primer premio de la primera edición del ‘Smart Tax Challenge’, un concurso que ha reunido a catorce equipos y más de cuarenta estudiantes para diseñar propuestas reales de mejora del sistema tributario español.

La iniciativa, celebrada en el i-Lab de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ha sido organizada por el Grupo de Innovación Docente en Derecho Penal de la ULE y dirigida por la profesora Marta González Aparicio, quien subrayó que el objetivo es “acercar la fiscalidad a los estudiantes desde una perspectiva práctica, incentivar su pensamiento crítico y fomentar soluciones reales a problemas actuales que afectan a los contribuyentes”.

‘Sistema SMART’, la propuesta ganadora

Bajo el nombre ‘Sistema SMART’, los ganadores presentaron un proyecto integral para simplificar y modernizar la tributación de los autónomos. La propuesta incluye tres medidas clave:

Creación de un catálogo oficial de gastos deducibles por actividad.

Aplicación de porcentajes automáticos para gastos de uso mixto (vehículo, vivienda, suministros…).

Implantación de un borrador automático del IRPF para autónomos, editable y generado a partir de la facturación electrónica y los movimientos bancarios.

El jurado, compuesto por Natalia Robles (diseñadora), Juan José Alonso (empresario), Félix Población (empresario), Fernando Fernández (abogado) y Javier Gutiérrez (ingeniero agrónomo), valoró especialmente “la claridad de la propuesta, su viabilidad técnica y el impacto real que podría tener en miles de autónomos”.

Premio a la mejor comunicadora

El galardón a la mejor exposición recayó en Anna Cruz Medina, que defendió la propuesta ‘Portal Único Joven’: una plataforma digital que centraliza información, trámites y orientación personalizada para facilitar el cumplimiento tributario de los jóvenes que inician su actividad laboral.

Los catorce equipos abordaron temas de máxima actualidad: acceso a la vivienda, tributación de las familias, sostenibilidad, protección económica de las personas mayores o tratamiento fiscal de los empresarios, entre otros.

La profesora González Aparicio celebró el éxito de esta primera edición y avanzó que el objetivo es consolidar el ‘Smart Tax Challenge’ como una cita anual: “Los estudiantes han demostrado un enorme potencial para aportar ideas innovadoras y útiles a la sociedad y al debate público sobre fiscalidad”.

Con esta iniciativa, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la ULE se posiciona como un espacio de referencia en la formación práctica y la generación de propuestas que puedan influir en el diseño de políticas públicas.