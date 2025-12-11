Programa definitivo de Navidad en León 2025: cabalgatas, actividades para niños, conciertos, deportes...

Publicado por L. Santamarta León Creado: Actualizado:

SÁBADO 13 DE DICIEMBRE

De 09:00 a 20:00 h Torneo Final de liga Navidad 2025 de Squash. Organiza Club Squash León.Pistas de Squash del Estadio Hispánico.

De 10:00 a 14:00 h Exhibición Navideña Gimnasia Rítmica. Organiza Escuelas Deportivas Municipales. Pabellón Municipal Margarita Ramos.

De 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 22:00 h Pista de Hielo Ice4city León. Organiza la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (parking de superﬁcie). Acceso público.

18:00 h Pasacalles de la tuna de la Universidad de León. Salida de plaza de Guzmán, para continuar por Ordoño II (con parada frente al Ayuntamiento de León), Santo Domingo, plaza de San Marcelo, Palacio del Conde Luna y ﬁnal en la Catedral.

DOMINGO 14 DICIEMBRE

13:00 h Actuación de la Banda de Música de León. Templete de Música del Paseo de la Condesa de Sagasta.

LUNES 17 DICIEMBRE

19:00 h Recital de Violín Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas. Teatro El Albéitar. Entrada mediante invitación que se podrá recoger a partir de las 18:45 h en la taquilla del teatro. Avenida Facultad de Veterinaria, s/n.

JUEVES 18 DE DICIEMBRE

De 17:00 a 22:00 h Pista de Hielo Ice4city León. Organiza la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (parking de superﬁcie). Acceso público.

16:00 h Torneo Navidad de Fútbol 7 Liga CHF Cuartos de Final. Organiza la Asociación de Veteranos Fútbol‑7 León. Campo de fútbol del CHF.

19:00 h Nochevieja anticipada en La Lastra. Organiza la A.VV. Barrio de La Lastra. Plaza Cámara de Comercio de León.

19:00 h Recital de Piano Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas. Teatro El Albéitar. Entrada mediante invitación que se podrá recoger a partir de las 18:45 h en la taquilla del teatro.

20:00 h Cuenta cuentos con Manuel Cortés Blanco. “La vuelta al mundo en casi 80 cuentos”.Organiza Editorial Péndula. Centro Cultural Péndula. Plaza de Colón, 1.

Entrada gratuita hasta completar aforo.

VIERNES 19 DE DICIEMBRE

17:00 h Fiesta navideña en Oteruelo. Organiza la AA.VV. El Mirador y colabora la parroquia de San Miguel Arcángel. Plaza de la Iglesia de Otetruelo de la Valdoncina.

18:00 h Coro de Valverde de la Virgen. Zona: Oteruelo de la Valdoncina.

De 18:00 a 21:00 h Pista de Hielo Ice4city León. Organiza la Real Federación de Deportes de Hielo.

Centro Comercial Espacio León (parking de superﬁcie). Acceso público.

18:00 h Inauguración del Belén artesanal de Cantamilanos. Organiza la A.VV. Distrito 8‑Barrio de Cantamilanos. Calle Peña Santa, 3.

18:00 h Pasacalles de la Iglesia Evangélica Filadelﬁa de Armunia‑León. Zona: Cantamilanos.

18:30 h Inauguración simbólica del alumbrado navideño en Los Juncales. Organiza la A.VV. Los Juncales. Parque Juana Inés de la Cruz.

19:00 h Concierto Navideño. Actuación de Ciudad Tributo (León). Organiza Ayuntamiento de León en colaboración con Caja Rural. Plaza de Las Cortes Leonesas.

20:30 h Concierto de Navidad a cargo del Dúo Ecos. Teatro El Albéitar. Entrada 4 euros (50% de rebaja para miembros de la comunidad universitaria previa presentación del carnet universitario y el DNI).

Encendido de las luces de Navidad en León 2025.DL

SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

De 11:00 a 12:15 h Pista de Hielo Ice4city León: exhibición de patinaje artístico. Organiza la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (parking de superﬁcie).

De 12:30 a 15:00 y de 16:00 a 22:00 h Pista de Hielo Ice4city León. Organiza la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (parking de superﬁcie). Acceso público.

De 10:00 a 22:00 h Torneo de Invierno Tenis‑Norte León. Organiza TenisNorte León. Pistas de tenis de las instalaciones deportivas de la avenida Ingeniero Sáenz de Miera.

De 18:00 a 03:00 h BRESH España. Palacio de Congresos y Exposiciones. La ﬁesta internacional conocida como “la ﬁesta más linda del mundo”, un fenómeno pop que ya ha conquistado ciudades como Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Ciudad de México o Miami. Es una propuesta musical que mezcla lo mejor del

pop, reguetón, hits de los 2000, trap suave, electrónica amable y temazos nostálgicos. No es solo una ﬁesta: es un espacio donde prima el buen rollo, la diversidad y la creatividad.

19:00 h LA CABALGAZA VUELVE A LEÓN para llenar las calles de la ciudad de luz, color, alegría y mucha magia. Cientos de personajes se darán cita en este desﬁle que acompaña a Papá Noel en su visita a Leónpara comprobar cómo se han portado los niños y niñas, y realizar la lista de quienes han sido buenos y buenas para que en Nochebuena puedan recibir todos sus regalos. Recorrido: Salida desde Papalaguinda glorieta Guzmán el Bueno, avenida Ordoño II, plaza de Santo Domingo, Gran Vía San Marcos, plaza de La Inmaculada, avenida Roma, glorieta Guzmán el Bueno y ﬁnal en Papalaguinda.

León enciende la Navidad.RAMIRO

DOMINGO 21 DE DICIEMBRE

De 09:00 a 14:30 h Trofeo de Navidad de Judo 2025. Organiza la Delegación Leonesa de Judo y D.A. Pabellón la Torre.

De 10:00 a 22:00 h Torneo de Invierno Tenis‑Norte León. Organiza TenisNorte León. Pistas de tenis de las instalaciónes deportivas de la avenida Ingeniero Sáenz de Miera.

De 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 22:00 h Pista de Hielo Ice4city León. Organiza la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (parking de superﬁcie). Acceso público.

11:00 h LXXI Carrera del Pavo de Ciclismo 2025. Organiza la Delegación Leonesa de Ciclismo. Avda. Condesa de Sagasta.

19:00 h Concierto Navideño. Verónica “Contigo es Navidad” (Elche). La cantante ilicitana de la primera edición de OT, nos amenizará con un extenso repertorio de temas musicales de corte navideño. Organiza Ayuntamiento de León en colaboración con Caja Rural. Plaza de Las Cortes Leonesas.

Virginia Moran

LUNES 22 DE DICIEMBRE

De 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 22:00 h Pista de Hielo Ice4city León. Organiza la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (parking de superﬁcie). Acceso público.

18:00 h Fiesta navideña con llegada de Papá Noel en Armunia y cuentacuentos infantil. Organiza la A.VV. San Antonio de Padua y la Federación de AA.VV. de León Rey Ordoño. Centro social municipal Canseco. Calle Fraga Iribarne, 3.

18:00 h Pasacalles de la Iglesia Evangélica Filadelﬁa de Armunia‑León. Zona: Armunia

MARTES 23 DE DICIEMBRE

De 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 22:00 h Pista de Hielo Ice4city León. Organiza la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (parking de superﬁcie). Acceso público.

19:00 h Pasacalles Navideño de la agrupación Juventudes Musicales de León. Con el siguiente recorrido: plaza de San Marcelo, Ruiz de Salazar, Pilotos Regueral, Cid, plaza de San Isidoro, Sacramento y ﬁnal en Santo Martino, donde realizarán un breve concierto.

19:45 h Coral Isidoriana. Zona: Iglesia de Santa Marina la Real.

MIÉRCOLES 24 DE DICIEMBRE

De 11:00 a 20:00 h Pista de Hielo Ice4city León. Organiza la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (parking de superﬁcie). Acceso público.

De 16:00 a 21:00 h Concierto acústico de La Última Legión, villancicos navideños y chocolatada popular gratuita (sin gluten). Actividad del Ayuntamiento de León con la Asociación de Hostelería de León. Plaza Mayor.

JUEVES 25 DE DICIEMBRE

De 17:00 a 22:00 h Pista de Hielo Ice4city León. Organiza la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (parking de superﬁcie). Acceso público.

19:30 h Magia en la calle. Calle Legión VII.

Cabalgaza de Papá Noel 2024 en León.FERNANDO OTERO

VIERNES 26 DE DICIEMBRE

De 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 22:00 h Pista de Hielo Ice4city León. Organiza la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (parking de superﬁcie). Acceso público.

13:00 h Magia en la calle. Ágora de San Marcos.

18:00 h Magia en la calle. Calle Legión VII.

18:00 h Coro de la Iglesia Nuestra Señora del Mercado. Zona: Chantría.

18:00 h . Actuación de Magia. A partir de las 19:00 h reparto gratuito de chocolate con churros para todos y todas. Antiguas Escuelas de Oteruelo de la Valdoncina. Organiza Junta Vecinal de Oteruelo de la Valdoncina.

19:00 h Concierto Navideño. Lion’s Black Roars (León). Organiza Ayuntamiento de León en colaboración con Caja Rural. Plaza de Las Cortes Leonesas.

SÁBADO 27 DE DICIEMBRE

De 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 22:00 h Pista de Hielo Ice4city León. Organiza la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (parking de superﬁcie). Acceso público.

12:00 h Magia en la calle. Ágora de San Marcos.

13:00 h Concierto de Adviento: Orfeón Leonés. Cripta de Puerta Obispo.

18:00 h Magia en la calle. Calle Legión VII.

19:00 h Concierto Navideño. Disco Alefran (Zamora). Organiza Caja Rural. Plaza de Las Cortes Leonesas.

Cabalgata de los Reyes Magos en León.FERNANDO OTERO

DOMINGO 28 DE DICIEMBRE

De 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 22:00 h Pista de Hielo Ice4city León. Organiza la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (parking de superﬁcie). Acceso público.

12:00 h El Cartero Real pasa por tu barrio. Entrega tu carta a los Reyes Magos en San Pedro de las Huertas‑La Serna. Con anima ción musical y sorpresas. Organiza la Federación de AA.VV. Rey Ordoño, la A.VV. San Pedro de las Huertas‑La Serna y con la colaboración de la parroquia de San Juan de Regla. Parroquia de San Juan de Regla. Calle Cayo Jesús Fernández Espino, 11.

12:00 h Coral Torreblanaca. Zona: San Pedro de las Huertas‑La Serna. Parroquia de San Juan de Regla.Calle Cayo Jesús Fernández Espino, 11.

13:00 h Magia en la calle. Ágora de San Marcos.

17:00 h Peque San Silvestre Ciudad de León. Distancia 2,5 Km. Organiza Ayuntamiento de León, Delegación Leonesa de Atletismo y Club Deportivo Sprint León. Salida: Ramón y Cajal. Meta: Palacio de Deportes. www.sansilvestreleon.com

17:15 h XXVIII San Silvestre Popular Ciudad de León. Distancia 2,5 Km. Organiza Ayunta miento de León, Delegación Leonesa de Atletismo y Club Deportivo Sprint León. Salida: Ramón y Cajal. Meta: Palacio de Deportes. www.sansilvestreleon.com

17:45 h XXVIII San Silvestre Popular Ciudad de León. Distancia 7 Km. Organiza Ayuntamiento de León, Delegación Leonesa de Atletismo y Club Deportivo Sprint León. Salida: Ramón y Cajal. Meta: Palacio de Deportes. www.sansilvestreleon.com.

19:00 h Concierto Navideño. Grupo vocal instrumental Alollano (Zamora). Organiza Caja Rural. Plaza de Las Cortes Leonesas.

19:00 h “Tu cuerpo si habla”. Nos preparamos para el 2026. Conferencia de Lourdes Sánchez Fernández de Liencres. Escritora, farmacéutica y nutricionista. Centro Cultural Péndula. Plaza de Colón, 1. Entrada gratuita hasta completar aforo.

21:00 h Magia en la calle. Calle Legión VII.

Cabalgata de los Reyes Magos en León.FERNANDO OTERO

LUNES 29 DE DICIEMBRE

De 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 22:00 h Pista de Hielo Ice4city León. Organiza la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (parking de superﬁcie). Acceso público.

13:00 h Magia en la calle. Ágora de San Marcos.

17:15 h El Cartero Real pasa por tu barrio. Entrega tucarta a los Reyes Magosen La Palomera‑San Lorenzo. Con animación musical y sorpresas. Organiza la Federación de AA.VV. Rey Ordoño y la A.VV. Palomera‑San Lorenzo. Avenida San Juan de Sahagún con calle Alfonso VI.

17:15 h Coral Vegazana. Zona: Palomera.

19:00 h Navidades Medievales en León y el cuento de la reina Urraca I. Organiza Editorial Péndula. Centro Cultural Péndula. Plaza de Colón,1. Entrada gratuita hasta completar aforo.

MARTES 30 DE DICIEMBRE

De 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 22:00 h Pista de Hielo Ice4city León. Organiza la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (parking de superﬁcie). Acceso público.

13:00 h Magia en la calle. Ágora de San Marcos.

17:15 h El Cartero Real pasa por tu barrio. Entrega tu carta a los Reyes Magos en La Lastra. Con animación musical y sorpresas. Organiza la Federación de AA.VV. Rey Ordoño, la A.VV. Barrio de La Lastra. Plaza Cámara de Comercio de León.

17:15 h Coro de la Iglesia Nuestra Señora del Mercado. Zona: La Lastra.

19:00 h Coro Parroquial La Anunciación. Zona: Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo, Polígono X.

19:00 h Concierto Navideño. Alma Flamenca (León). Organiza Ayuntamiento de León en colaboración con Caja Rural. Plaza de Las Cortes Leonesas.

20:00 h Magia en la calle. Calle Legión VII.

MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE

De 11:00 a 20:00 h Pista de Hielo Ice4city León. Organiza la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (parking de superﬁcie). Acceso público.

Luces de Navidad en LeónRAMIRO

JUEVES 1 DE ENERO

De 17:00 a 22:00 h Pista de Hielo Ice4city León. Organiza la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (parking de superﬁcie). Acceso público.

VIERNES 2 DE ENERO

De 10:00 a 22:00 h II Torneo Benéﬁco Fútbol Sala RBH Global. Organiza Club Asolefusa y la Asociación de Veteranos de Fútbol Sala de León. Pabellón La Torre.

De 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 22:00 h Pista de Hielo Ice4city León. Organiza la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (parking de superﬁcie). Acceso público.

18:00 h El Cartero Real pasa por tu barrio. Entrega tu carta a los Reyes Magos en El Crucero‑La Vega. Con animación musical y sorpresas. Organiza la Federación de AA.VV. Rey Ordoño, la A.VV. Quevedo, la Cofradía San to Cristo del Perdón y la colaboración de la parroquia de San Francisco de la Vega. Complejo parroquial de San Francisco de la Vega. Avenida Doctor Fléming.

18:00 h Coro Orfeón Leonés. Zona: complejo parroquial de San Francisco de la Vega, en avenida Doctor Fléming.

19:00 h . Concierto de Navidad:Coro Valverde de la Virgen. Plaza de Las Cortes Leonesas

SÁBADO 3 DE ENERO

De 10:00 a 22:00 h II Torneo Benéﬁco Fútbol Sala RBH Global. Organiza Club Asolefusa y la Asociación de Veteranos de Fútbol Sala de León. Pabellón La Torre.

De 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 22:00 h Pista de Hielo Ice4city León. Organiza la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (parking de superﬁcie). Acceso público.

17:15 h El Cartero Real pasa por tu barrio. Entrega tu carta a los Reyes Magos en El Ejido. Con animación musical y sorpresas. Organiza la Federación de AA.VV. Rey Ordoño, la A.VV. Jesús Divino Obrero y la colaboración de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero. Plaza Párroco Don Adolfo, junto a la iglesia.

17:15 h Coral Capilla Clásica. Zona: El Ejido .

18:30 h El Cartero Real pasa por tu barrio. Entrega tu carta a los Reyes Magos en Casco Antiguo. Con animación musical y sorpresas. Organiza la Federación de AA.VV. Rey Ordoño, la A.VV. León Típico, Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León. Museo Diocesano y de la Semana Santa de León. Calle Mariano Domínguez Berrueta.

18:30 h Coro de la Iglesia Nuestra Señora del Mercado. Zona: Museo Semana Santa.

19:00 h Concierto Navideño. Entre nosotros (León). Organiza Ayuntamiento de León en colaboración con Caja Rural. Plaza de Las Cortes Leonesas.

DOMINGO 4 DE ENERO

De 10:00 a 22:00 h II Torneo Benéﬁco Fútbol Sala RBH Global. Organiza Club Asolefusa y la Asociación de Veteranos de Fútbol Sala de León. Pabellón La Torre.

De 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 22:00 h Pista de Hielo Ice4city León. Organiza la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (parking de superﬁcie). Acceso público.

12:30 h El Cartero Real pasa por tu barrio. Entrega tu carta a los Reyes Magos en Santa Marina la Real. Con animación musical y sorpresas. Organiza la Federación de AA.VV. Rey Ordoño, las AA.VV. El Espolón y Santa Marina la Real, la Cofradía del Santo Cristo del Desenclavo y el restaurante Boccalino. Plaza San Isidoro.

12:30 h Pasacalles de la Iglesia Evangélica Filadelﬁa de Armunia‑León. Zona: San Isidoro.

18:30 h “Quijote Mágico”, con Quiquemago y Los Músicos de Bremen (ﬂauta, violín, cello y piano). Magia y música clásica en directo: un espectáculo didáctico, divertido e inolvidable para compartir en familia. Auditorio Ciudad de León. Organiza: Asociación Musical Orquesta Ibérica. Precio: 10 euros. Venta: ctickets.es.

LUNES 5 DE ENERO

De 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 22:00 h . Pista de Hielo Ice4city León. Organiza la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (parking de superﬁcie). Acceso público.

12:00 h Llegada de SS. MM. los Reyes MagosdeOriente a la EstacióndeTrende León/ADIF. Avda. Palencia. Allí serán recibidos por los niños y las niñas de León.

13:00 h Recepción oﬁcial de las autoridades a SS.MM. los Reyes Magos en la plaza de San Marcelo. Posteriormente, los niños y niñas que lo deseen podrán entregar sus cartas personalmente a SS.MM. los Reyes Magos. Con la actuación del Coro de la Asociación Juvenil Nuestra Señora del Mercado.

18:00 h GRAN CABALGATA DE SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. Recorrido: Salida desde la explanada Pendones Leoneses, Gran Vía San Marcos, plaza de La Inmaculada, Gran Vía San Marcos, plaza de a Santo Domingo, Ordoño II, glorieta Guzmán el Bueno, Avda. Palencia, Ingeniero Sáenz de Miera y ﬁnal en el Parque de Bomberos.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LAS CABALGATAS

‑ No pierda de vista a los menores ni a las personas que estén a su cargo.

‑ No utilizar paraguas o enseres que puedan dañar a terceros.

‑ No acercarse a las ruedas de los vehículos.

‑ No corra por obtener piruletas y otros dulces, se entregarán en mano.

‑ No se cruce entre las carrozas.

‑ No ir detrás de las carrozas por seguridad. Es un evento para verlo desde las aceras y áreas delimitadas.

‑ Se habilitarán espacios especíﬁcos para personas con movilidad reducida, pregunten al personal de Protección Civil y Policía Local.

‑ Siga las instrucciones del personal de Protección Civil y Seguridad. Siga las normas y colabore con la organización.

‑ En caso de emergencia mantenga la calma y avise al personal de seguridad más próximo.

‑ Espacio habilitado para personas con movilidad reducida, Ordoño II, 29.

Encendido de las luces de Navidad en León 2025.Peio García

MARTES 6 DE ENERO

De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 h Pista de Hielo Ice4city León. Organiza la Real Federación de Deportes de Hielo. Centro Comercial Espacio León (parking de superﬁcie). Acceso público.