Diario de León, líder de la prensa escrita en Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La prensa de Castilla y León ha sido testigo de un hito histórico con la publicación de los datos de la tercera ola del Estudio General de Medios (EGM) de 2025. Por primera vez en su dilatada trayectoria, el Diario de León, del grupo Edigrup, se ha erigido como el periódico más leído de toda la comunidad autónoma, superando a su tradicional competidor, El Norte de Castilla. Este acontecimiento marca un antes y un después en el panorama mediático autonómico, reflejando una notable evolución en las preferencias de la audiencia y la consolidación de un modelo informativo que resuena con los lectores leoneses y castellanos y leoneses.

Los resultados de esta última medición del EGM son, sin lugar a dudas, grandiosos para el rotativo leonés. El ascenso de Diario de León a la cima de la prensa autonómica se sustenta en un crecimiento espectacular de su base de lectores. Las cifras revelan un incremento del 36% respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, la tercera ola de 2024, y un 19% en comparación con el trimestre anterior, la segunda ola de 2025. Estos porcentajes no solo demuestran una tendencia al alza sostenida, sino que también subrayan la capacidad del periódico para adaptarse a las demandas actuales de información, captando y fidelizando a un público cada vez más amplio en un entorno mediático en constante transformación. No en vano, estas cifras acompañan la consolidación de los lectores de la edición digital de Diario de León (www.diariodeleon.es), el medio digital también líder en páginas vistas en Castilla y León (diez millones de páginas mensuales).

Este logro no es meramente estadístico; representa un cambio significativo en la hegemonía de la prensa escrita en Castilla y León. Durante décadas, El Norte de Castilla, del grupo Vocento, había mantenido una posición dominante, pero la estrategia y el compromiso de Diario de León han dado sus frutos, culminando en este liderazgo sin precedentes. La preferencia de los leoneses por su diario local es evidente, y ahora, esa preferencia se extiende a toda la comunidad, consolidando a Diario de León como el periódico preferido por los castellanos y leoneses, un título que adquiere una relevancia especial en el contexto de la información de proximidad y la actualidad autonómica.

El último EGM, correspondiente a la tercera ola de 2025, ha desvelado un panorama de audiencias que redefine el mapa de la prensa en Castilla y León. Y también en España porque Diario de León ha ascendido al decimotercer puesto en el ránking de periódicos más leídos. Los datos, expresados en miles de lectores, ofrecen una instantánea clara de las tendencias actuales y la posición de cada cabecera en el mercado. A continuación, se presenta un desglose de los principales diarios y su evolución:

Diario de León: con 64.000 lectores en la tercera ola de 2025, ha experimentado un crecimiento notable. Respecto a la Primera Ola de 2024 (49.000 lectores), su audiencia ha aumentado en 15.000 personas, lo que se traduce en un impresionante 36% de incremento interanual. Comparado con la sedgunda ola de 2025 (54.000 lectores), el crecimiento es de 10.000 lectores, un 16% trimestral.

El Norte de Castilla: tradicionalmente líder, registra 79.000 lectores en la primera ola de 2025. Ha sufrido un descenso significativo, perdiendo 17.000 lectores respecto a la primera ola de este año (79.000 lectores), lo que representa una caída del 30% interanual. En comparación con la segunda ola de 2025 (76.000 lectores), la bajada es de 14.000 lectores, un 18% trimestral.

El País: Se mantiene con 59.000 lectores en la primera ola de 2025, con una variación respecto a la primera ola de 2024 de 5.000 lectores más. Sin embargo, es el mismo número de lectores que ha perdido en comparación con la segunda ola de este año (64.000 lectores), lo que supone un descenso del 8% trimestral.

El Mundo: alcanzó los 53.000 lectores en la primera ola de 2025. Ha experimentado un ligero descenso de 4.000 lectores respecto al mismo periodo del año anterior. Actualmente se sitúa en el cuarto puesto de los periódicos más leídos en Castilla y León con 54.000 lectores, lo que supon un 4% más que hace tres meses.

Diario de Burgos: es el quinto periódico en cifras de lectores. Registra 52.000 lectores en la tercera ola de 2025. Su audiencia ha crecido en 1.000 lectores respecto a la tercera ola de 2024. Desde que empezó el año, el periódico castellano perdió 5.000 lectores y 2.000 lectores desde el tercer trimestre de 2024, correspondiente a la tercera ola con la que se compara el último estudio del EGM.

La Gaceta de Salamanca: se sitúa en 30.000 lectores en la tercera ola de 2025. Ha sufrido una importante caída de 15.000 lectores (33% interanual). Comenzó 2025 con 45.000 lectores y en este trimestre se ha quedado en esos 30.000.

Factores clave del ascenso de Diario de León

El éxito de Diario de León no es fruto de la casualidad, sino de una confluencia de factores estratégicos y editoriales que han resonado con su audiencia. La apuesta por la información local y provincial, con un enfoque profundo en las noticias que afectan directamente a los ciudadanos de León y su provincia, ha sido fundamental. En un momento donde la información global es accesible al instante -de ahí el éxito de la edición digital del rotativo-, la relevancia de la proximidad y el detalle en la cobertura de eventos, política municipal, cultura y deportes locales se ha vuelto un diferenciador crucial. Este enfoque ha permitido al diario construir una conexión más sólida y personal con sus lectores, quienes encuentran en sus páginas una voz que refleja sus intereses y preocupaciones cotidianas.

Además, la adaptación a las nuevas tecnologías y plataformas digitales ha jugado un papel preponderante. La presencia online de Diario de León, con una web actualizada, eventos, una fuerte actividad en redes sociales y una oferta de contenidos multimedia, ha ampliado su alcance más allá del formato impreso. Esta estrategia digital ha sido clave para atraer a nuevas generaciones de lectores y mantener la fidelidad de los ya existentes, ofreciendo la información de manera ágil y accesible en cualquier momento y lugar. La inversión en periodismo de calidad, con reportajes de investigación, análisis en profundidad y entrevistas exclusivas, también ha contribuido a consolidar su reputación y credibilidad, elementos esenciales para cualquier medio de comunicación en la era actual.

El Estudio General de Medios (EGM): un barómetro de la audiencia

El Estudio General de Medios (EGM) es la principal referencia para medir la audiencia de los medios de comunicación en España. Realizado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), este estudio proporciona datos trimestrales sobre el consumo de prensa, radio, televisión, internet y otros soportes. Su metodología se basa en encuestas a una muestra representativa de la población española, lo que permite obtener una radiografía precisa de los hábitos de consumo de medios y la penetración de cada cabecera.

Los resultados del EGM son cruciales para el sector, ya que influyen en las decisiones de inversión publicitaria y en la estrategia editorial de los medios. La fiabilidad y el rigor metodológico del EGM lo convierten en una herramienta indispensable para entender la evolución del panorama mediático y la competitividad entre las diferentes publicaciones. En el caso de Castilla y León, la última ola del EGM de 2025 ha demostrado ser un punto de inflexión, al reflejar un cambio en el liderazgo que tendrá repercusiones en la dinámica informativa de la autonomía.

En resumen, los periódicos más leídos en León son, por este orden, Diario de León (64.000 lectores), El País (17.000), El Mundo (15.000), La Nueva Crónica (8.000) y ABC (4.000).

Los más leídos en Castilla y León, también por orden, son Diario de León (64.000), El Norte de Castilla (62.000), El País (59.000) y El Mundo (54.000).