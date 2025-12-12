Cuentas insta a San Andrés a tener RPT y mejorar Recaudación

San Andrés del Rabanedo «no cumple» con la obligación de aprobar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la última plantilla corresponde al ejercicio 2020, «lo que provoca diversas disfunciones». Ese es uno de los 'tirones' de oreja del Consejo de Cuentas a este ayuntamiento del alfoz leonés, según consta en el informe de fiscalización que aprobó ayer en Pleno, aunque las actuaciones de este trabajo se refieren fundamentalmente al ejercicio 2023 y el alcance de la fiscalización se restringió a determinadas áreas de la actividad municipal, como la estructura de personal; el endeudamiento financiero y comercial; el análisis de subvenciones; la eficacia y eficiencia de la gestión recaudatoria y los planes de igualdad, confirman desde el organismo presidido por Mario Amilivia.

La entidad recono0ce que San Andrés prestó una actitud «general de colaboración, sin que existieran con carácter general limitaciones al alcance de los trabajos; si bien, con relación al área de análisis de la eficacia de la gestión recaudatoria, no pudo realizarse el trabajo en su totalidad conforme al alcance previsto», explica el Consejo, que cree «destacable la falta de información de datos recaudatorios sobre la tasa por suministro de agua potable y conservación del alcantarillado».

Como principal limitación, no pudo realizare un análisis de la gestión tributaria que diferenciara el periodo voluntario del ejecutivo ni obtener indicadores de la gestión de cada periodo.

Y con relación al endeudamiento, el Ayuntamiento superaba ese año el límite del 110%. «Si bien —en aquel momento— se estaban adoptando las medidas de reducción de la deuda viva municipal establecidas en el Plan de Ajuste», admite el Consejo, que también echa en falta que «no» se estuviera financiando íntegramente el coste de los servicios a través de las contraprestaciones que deben fijarse. De ahí que el Consejo de Cuentas anote once recomendaciones. La primera, que San Andrés apruebe la RPT para solventar los asuntos relacionados con la situación de la plantilla y los aspectos retributivos; que reorganice el servicio de Recaudación y que continúe con el cumplimiento del Plan de Ajuste.

El Pleno de este organismo autonómico, integrado por Amilivoia y los consejeros Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez, también aprobó otros dos informes sobre el Ayuntamiento de Soria y la fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) del ejercicio 2023. Mantienen la previsión de finalizar el año con 22 auditorías.

Por otro lado, Amilivia presentará el próximo lunes en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de CyL el Plan de Fiscalizaciones para 2026, con 18 nuevos informes previstos, incluido el trabajo de seguimiento de las recomendaciones efectuadas a los entes fiscalizados a lo largo de este año. Entre estos, ante la próxima cita electoral de marzo, figura la fiscalización de la contabilidad electoral. Además, se incluyen dos importantes auditorías operativas, una sobre la Receta Electrónica y otra sobre la política de vivienda que despliegan las entidades locales.