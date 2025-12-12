El PP denuncia que UPL acepta un 60% más por el servicio de Bomberos

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo considera una «auténtica barbaridad» la subida del 60% del coste del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento que prestan los Bomberos del Ayuntamiento de León al tercer municipio de la provincia. Así se refleja en la convenio que la UPL llevará a pleno. El convenio actual, que expira tras cuatro años en vigor, suponía una aportación de 615.304 euros anuales mientras que con la renovación propuesta el coste alcanzará los 970.616 €, lo que deja un aumento de 355.312 € respecto a la cantidad abonada hasta ahora cada año.

Con esta subida, el coste que repercute en cada ciudadano pasará de 20 a 32 euros, lo que supone un 60% más de lo que desembolsa el Ayuntamiento que, por ley, estaría obligado a tener su propio servicio de bomberos. «La UPL ha vuelto a demostrar cómo se pliega a lo que le pide León y ni siquiera ha negociado», criticó la portavoz popular Noelia Álvarez que resaltó que la UPL no sólo va a ser recordada «por la nefasta gestión y la pérdida de servicios sino por su incapacidad para negociar con otras administraciones».

A la situación que vive San Andrés, «con la crisis de la basura, los trabajadores sin cobrar, vecinos esperando meses por licencias, expedientes sin tramitar, con dinero sólo para ferias y fiestas, ahora nos encontramos con una subida exponencial de un servicio que la UPL asume con una bajada de hombros, sin más, y claudicando», considera Álvarez.

servicio «obligatorio»

Por su parte, UPL reconoce que, «al tratarse de un nuevo convenio con el Ayuntamiento de León, no existe obligación de aprobarlo antes del 15 de diciembre, fecha que sí afectará para las sucesivas prórrogas». También admite que se fija un coste por habitante de 32 € al año, según la actualización de precios y que «se trata de un servicio obligatorio por ley. Además los 970.000 € «siguen siendo inferior a lo que costaría construir, contratar al personal y mantener un parque de bomberos municipal».