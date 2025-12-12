El PP acusa al PSOE de «silenciar al Congreso» para no debatir los peajes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las diputadas leonesas del Partido Popular, Ester Muñoz y Silvia Franco, han denunciado la decisión del PSOE de cancelar a última hora y sin motivo justificado la Comisión de Transportes del Congreso, presidida por Ester Peña, frustrando así un debate clave para la provincia de León.

En la sesión debía abordarse la propuesta del Grupo Popular sobre la bonificación de los peajes de las autopistas de la comunidad con un especial énfasis en las autopistas de peaje leonesas, AP-66 y AP-71 —medida largamente demandada por los ciudadanos y sectores económicos de la provincia—.

El portavoz de transportes del grupo popular y diputado por Ávila, Héctor Palencia, también muestra su indignación: «Si tan buena es la gestión de Óscar Puente, ¿por qué se evita debatir y votar? Estamos ante un Gobierno a la fuga, y ante un PSOE de Castilla y León nervioso ante las próximas Elecciones Autonómicas. El ministro, de Valladolid, y la presidenta de la Comisión, de Burgos, se unen para evitar dejar nuevamente en evidencia las políticas socialistas dañinas para Castilla y León», valoró.

Las parlamentarias leonesas aseguran que la decisión unilateral de Esther Peña «vuelve a demostrar que el PSOE prefiere blindar al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente antes que permitir el debate de propuestas que benefician a los ciudadanos de León. Estamos ante un intento deliberado de silenciar al Congreso de los Diputados y evitar afrontar un tema incómodo para el Gobierno de Sánchez y para el PSOE de León», opinan.

Pese al bloqueo, Muñoz y Franco subrayan que el Partido Popular seguirá defendiendo la bonificación de peajes y todas las medidas que mejoren la vida de los castellanos y leoneses «hasta el último día de esta legislatura, marcada por la mentira, la parálisis y las concesiones a costa de todos los españoles». La bonificación de estos peajes se ha convertido en un persistente foco de controversia y reclamación política en León. El Partido Popular y la Junta de Castilla y León han insistido repetidamente en la necesidad de que el Gobierno Central establezca un sistema de bonificaciones o la supresión total, argumentando un agravio comparativo respecto a otras autopistas nacionales donde se han eliminado las tasas o se aplican descuentos más amplios. Mientras que la Junta ha anunciado medidas con partidas propias para bonificar a usuarios frecuentes empadronados, el Ministerio de Transportes no mueve ficha.