La oferta de empleo público en CyL suma 4.384 plazas para este 2025

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno aprobó ayer, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, la Oferta de Empleo Público relativa al año 2025. Esta oferta ha sido informada de forma previa a los sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos. Tras este Acuerdo, la oferta será publicada la semana que viene en el Boletín de la Comunidad. La Oferta de Empleo Público incluye 4.384 plazas. De ellas, 2.912 son plazas de nuevo ingreso y turno libre, mientras que 1.472 se reservan para el turno de promoción interna.

Entre las plazas de nuevo ingreso que se ofertan, 1.144 corresponden a la Administración General, de las cuales 700 son de personal funcionario, y 444 son de personal laboral. Además, se contempla la convocatoria de 1.138 plazas de docentes, de las que 320 corresponden al cuerpo de Maestros, y 818 al resto de cuerpos. Por último, se ofertan 630 nuevas plazas de personal estatutario de instituciones sanitarias, de Sacyl, entre las cuales hay 250 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, y 200 plazas de enfermeros.

En el turno de promoción interna, se reservan 343 plazas en la Administración General, de las cuales 210 son de personal funcionario, y 133 de personal laboral. Por otro lado, se ofertarán 1.000 plazas de promoción interna para docentes, todas ellas correspondientes al cuerpo de Catedráticos de Secundaria, y 129 plazas de promoción interna de Sacyl, todas ellas para la categoría de enfermero en diferentes especialidades.

Sumando ambos turnos, por tanto, la Oferta de Empleo Público incluye 1.487 plazas de la Administración General (910 para funcionarios y 577 para personal laboral), 2.138 plazas de docentes no universitarios, y 759 plazas de Sacyl (entre las que hay 250 de Medicina Familiar y Comunitaria, y 329 de enfermeros), resultando el total de 4.384 plazas.

En los procesos selectivos se reservará el 10% de las plazas autorizadas para el acceso de personas con discapacidad y las plazas de las ofertas de empleo públicos para los años 2023 y 2024 que no se hubieran convocado podrán acumularse en la convocatoria de las incluidas en esta oferta para el acceso al mismo cuerpo, escala, y, en su caso, especialidad o categoría profesional.

Por otra parte, la Gerencia Regional de Salud hizo pública la convocatoria de cinco procesos selectivos, con 535 plazas en conjunto, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, a través de concurso-oposición, de la categoría de enfermero del Servicio de Salud de Castilla y León, correspondientes a las ofertas de empleo de 2022 y 2023, con el fin de atender a las necesidades futuras de personal.

En concreto, se han convocado 380 plazas de enfermería generalista, así como 155 de especialista, de las cuales cinco son de enfermería geriátrica, 65 de pediátrica, 10 para enfermería del trabajo y 75 para de salud mental. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria. A estas 535 plazas habrá que sumar las correspondientes a la oferta de empleo público de 2025, pendiente de convocar, que incluirá 329 plazas más de enfermería, de las que 59 serán para profesionales con la especialidad.

La Gerencia Regional de Salud desarrollará también el año que viene las modificaciones oportunas en la plantilla orgánica de Sacyl para crear las primeras 67 plazas de enfermero especialista en enfermería familiar y comunitaria, garantizándose así la incorporación progresiva de esta especialidad en las plantillas orgánicas de todas las gerencias de Sacyl.

«Esta decisión supone una apuesta de la Consejería de Sanidad por la especialización de la enfermería y el reconocimiento que su valor aporta al sistema sanitario», concluyen fuentes de las administración autonómica.

Del total de la oferta, 2.912 son plazas de nuevo ingreso y turno libre, mientras que 1.472 se reservan para el turno de promoción interna