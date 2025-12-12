Una motorista arrolla a una mujer en Condesa de Sagasta en León por culpa de la lluvia

Una motorista de 40 años y una peatona de 50 han resultado heridas esta mañana en un accidente de circulación, que se ha producido por la escasa visibilidad que ha generado la lluvia esta madrugada.

Los hechos han ocurrido a las 7.53 horas, La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido aviso de un atropello que ha ocurrido en la avenida Condesa Sagasta, a la altura del número 20 en León capital de una moto a un peatón.

Se dio aviso a Policía Nacional de León, a Policía Local y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que envió recursos para atender a dos heridas que son la motorista, de unos 40 años, y el peatón, una mujer de unos 50 años, ambas conscientes.